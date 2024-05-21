天文台預測周二至四仍是驟雨較多　周末將有短暫陽光

天文台今日（21日）在上午10時至下午4時半期間，先後發出黃色、紅色和黃色暴雨警告信號，為本港帶來大量雨水，雨勢最大是大嶼山，累積多達300毫米雨量紀錄。



天文台預測，明日（22日）間中有驟雨及幾陣雷暴，部分地區雨勢較大，直至周五也是類似天氣，有陽光的日子要待本周六、日（25、26日）將在日間有短暫陽光。此外，高空擾動會在接近周末為華南沿岸帶來不穩定天氣。



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天文台今日（21日）表示，一道低壓槽會在未來兩三日，在南海北部及廣東沿岸地區徘徊，該區有驟雨及雷暴，高空擾動會在接近周末為華南沿岸帶來不穩定天氣。隨著高空擾動遠離，廣東沿岸周末期間仍有幾陣驟雨，另一道低壓槽會在下周初影響華南。

天文台表示，一道低壓槽正為廣東沿岸帶來大驟雨及雷暴，下午本港多處地區錄得超過50毫米雨量，大嶼山及南丫島的雨量更超過100毫米。此外，一股偏東氣流正影響廣東東部沿岸。

預測明日部分地區雨勢較大，氣溫介乎25至28度。吹和緩東至東南風。展望隨後兩三日仍然有驟雨，本周四稍後至本周五驟雨較多。

未來九天天氣預測。（天文台圖片）

未來九天天氣預測，仍是一連九日都是驟雨天，當中以有陽光的日子，較昨天的預測多了一日，將在本周六、日（25、26日）於日間有短暫陽光，氣溫亦得以重上「三字頭」的30及31度。