天氣｜今明有雷暴及驟雨較多　周日短暫有陽光　驟雨落到下周五

一道低壓槽正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨。此外，位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。天文台預測，本港地區今日（23日）大致多雲，有幾陣驟雨。初時有薄霧。稍後驟雨較多及有幾陣雷暴。最高氣溫約28度。吹輕微至和緩東南風。



圖為截至5月23日清晨6時，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月21日 天文台發出紅雨警告▼



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西北太平洋低壓區正發展 料移向菲律賓一帶

天文台指出，受低壓槽及高空擾動影響，今、明兩日廣東沿岸有驟雨及雷暴。預料高空擾動會在周末期間逐漸遠離沿岸地區，同時低壓槽亦會逐漸減弱，華南沿岸天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。而另一道低壓槽會在下周初為華南帶來不穩定天氣。此外，預料位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區會在未來一、兩日逐漸發展，並移向菲律賓一帶。

天文台展望，未來一、兩日仍有驟雨，明日（24日）驟雨較多。星期日（26日）短暫時間有陽光。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月22日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼4月30日 狂風暴雨帶來約6000次閃電▼



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下周一有雷暴 周二狂風雷暴

天文台九天天氣預報顯示，明日（24日）至下周五（31日）均大致多雲，有幾陣驟雨。連日最低氣溫介乎24至26度，最高介乎27度至30度。

其中明日間中有驟雨及雷暴，雨勢有時較大，介乎24至27度。周六（25日）及下周日（26日）仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。

下周一（27日）有幾陣驟雨及雷暴，下周二（28日）有驟雨及幾陣狂風雷暴。雨勢有時較大。下周三（29日）至下周五（31日）仍大致多雲，有幾陣驟雨。

另外，運輸署於6時01分表示， 因水管緊急維修，新圍街（往機利士北路方向）介乎漆咸道北與機利士北路之間的唯一行車線現已封閉。 同因水管緊急維修，謝斐道（往銅鑼灣方向）近柯布連道的部份行車線現已封閉，車輛禁止由謝斐道右轉進入柯布連道。