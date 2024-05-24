多啦A夢無人機｜天文台料周六初時局部地區有雷暴　下周續不穩

天文台指，受低壓槽及高空擾動影響，華南沿岸及南海北部有驟雨及雷暴。今日（24日）下午四時，位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南約900公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過菲律賓以東海域，料今晚及明日（25日）天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨；展望周日（26日）天色較為明朗，仍有一兩陣驟雨，預計下周驟雨增多及有雷暴。



+ 1

天文台今早下午12時10分發出黃色暴雨警告信號，於下午1時20分取消。天文台指，受低壓槽及高空擾動影響，華南沿岸及南海北部有驟雨及雷暴。於下午4時，位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南約900公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過菲律賓以東海域。

天文台指，現時影響華南沿岸的低壓槽將在未來一兩日逐漸減弱，高空擾動亦會遠離，該區天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。而另一道低壓槽會在周一（27日）稍後及周二（28日）再度為廣東帶來不穩定天氣。預料一股達強風程度的偏東氣流會在下週中期抵達廣東沿岸。此外，預料位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來兩三日大致移向呂宋以東海域。

+ 9

明日（25日）氣溫介乎25至28度，晚上於尖東星光大道一帶將會上演多啦A夢無人機表演，天文台料今晚及明日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區雨勢有時較大及有雷暴。吹輕微至和緩東南風；展望周日（26日）天色較為明朗，仍有一兩陣驟雨，預計下周驟雨增多及有雷暴。