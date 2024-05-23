暴雨警告｜天文台增大暴雨及特大暴雨用詞　分別代表雨量多少？

近年本港極端天氣頻發，天文台在網頁表示，由於近年的雨勢遠超市民的認知，當雨勢超越「黑雨」的雨量指標時，即1小時超過70毫米時，會發出特別天氣提示通知市民高度戒備，更為此定義兩個新詞彙，分別為「大暴雨」及「特大暴雨」，即1小時雨量超過100毫米或140毫米的雨勢。



而天文台自1984年建立自動雨量站網絡以來，當中有9日達至特大暴雨，其中3日發生在去年及今年，包括2023年9月7日的「世紀黑雨」。當時天文台總部在晚上11時至午夜12時，錄得高達158.1毫米雨量，刷新了1小時最高雨量記錄。



▼5月4日 西貢大網仔路大環村段多車死火▼



+ 5

雨勢遠超「黑雨」雨量指標時 發出特別天氣提示

天文台表示，在全球暖化的背景下，極端天氣會愈趨頻密，香港也不能倖免。例如2023年9月7至8日，香港出現極端降雨，對社會造成重大破壞，並打破三項雨量紀錄，包括1884年有紀錄以來最高1小時、2小時及12小時雨量，新紀錄分別為158.1、201.0及605.8毫米。

有見當時的降雨強度，遠遠超過市民對暴雨的認知，天文台決定在2024年雨季起，加強暴雨的信息發放，特別是雨勢遠超「黑雨」雨量指標時，即1小時超過70毫米時，會發出特別天氣提示，透過天文台網站及App通知市民需要高度戒備，更為此定義兩個新詞彙︰

「大暴雨」指1小時雨量超過100毫米的雨勢

「特大暴雨」指1小時雨量超過140毫米的雨勢



40年內有9日特大暴雨 其中3日發生在去年及今年

天文台解釋，按上述定義，自1984年建立自動雨量站網絡以來，40年內不同地區共有103天錄得大暴雨，當中有9日更達至特大暴雨。至於月份分佈方面，大或特大暴雨較多出現在5月、6月及8月。而天文台資料顯示，其中3日發生在去年及今年。

天文台再翻查自1884年以來的1小時雨量記錄，發現大暴雨曾出現過8次，其中兩次更達特大暴雨水平。而首次在總部錄得的特大暴雨，發生於2008年6月7日「黑雨」生效期間，第二次則發生在在2023年9月7日的「世紀黑雨」。

1984至2024年（截至5月4日）本港錄得「特大暴雨」和「大暴雨」的月份分佈。（天文台圖片）

特大暴雨具體成因和觸發條件仍是科研課題

天文台又指，特大暴雨的具體成因和觸發條件，目前仍然是個科研課題。但根據過往本港的案例，廣東沿岸地區大多受到低壓槽的影響。

「當低壓槽南北兩側的氣團性質相異，大氣低層的氣流會不斷在槽軸上匯聚，觸發對流發展。如果低層輻合能配合其他有利的大氣條件，包括充足的水汽輸送、不穩定的大氣、大氣中層，有擾動氣流和高空有強烈輻散的話，強對流活動甚或暴雨便有機會出現。」

2008年6月7日早上8時及2023年9月7日晚上8時的地面天氣圖，及當時香港的24小時累積雨量。右下圖為2023年9月8日正午12時的過去24小時雨量分佈圖。（天文台圖片）

2008年6月7日的暴雨，在早上開始影響本港，天文台一度發出黑色暴雨警告信號，歷時4小時20分鐘。而天文台總部在早上8時至9時，共錄得145.5毫米雨量，刷新當時最高的1小時紀錄。

而當日廣泛地區錄得約200毫米雨量，大嶼山及市區錄得的雨量更超過300毫米，導致廣泛地區出現水浸及接獲39宗山泥傾瀉報告，道路出現阻塞，嚴重影響交通，往來市區及機場的陸路交通更一度中斷，大量航班出現延誤。最終暴雨期間有超過10人受傷。

▼9月8日 黃大仙中心北館及附近店舖水淹情況▼



+ 6

2023年「世紀黑雨」打破天文台總部1小時雨量紀錄

至於2023年9月7日的「世紀黑雨」，由晚上開始影響本港，天文台發出有史以來歷時最長的「黑雨」，共維持16小時35分鐘，直至翌日下午才解除。

當時天文台總部在晚上11時至午夜12時，錄得高達158.1毫米雨量，打破2008年紀錄。而9月7日至8日期間，本港多處地區錄得超過400毫米雨量，港島東區及南區錄得的雨量更超過800毫米，全港有大量山泥傾瀉報告及60宗水浸報告，部份地方一度停電及停水。最終暴雨期間至少有兩人死亡，超過140人受傷。

▼9月7日 龍翔道在黑色暴雨警告下嚴重水浸▼



+ 12

溫室氣體為暴雨發展提供有利條件 但發出預警極具挑戰性

天文台表示，自工業革命以來，人類過度消耗地球資源，使大氣中的溫室氣體濃度不斷上升，加劇全球暖化，同時引致大氣的可含水量增加，為暴雨的發展提供更有利的條件，極端降雨事件可能變得越來越頻繁。

天文台又指，暴雨的生消可極其迅速，走向和落點存在極大隨機性，令提早發出預警極具挑戰性。現時較為有效的對策，為密集監測天氣雷達和自動雨量站，配合人工智能等技術，製作未來數小時的降雨臨近預報，以頻密評估香港各區的降雨分布。

一旦雨勢發展至大或特大暴雨時，天文台會透過特別天氣提示提醒市民，例如剛剛5月4日就是一個實例︰「過去一小時，將軍澳有特大暴雨，並已錄得超過140毫米雨量。預料本港東部部分地區短期內受特大暴雨影響。市民請高度戒備。」

天文台並指，為了減緩全球暖化及其帶來的影響，呼籲市民從日常生活入手，珍惜資源及減少浪費，為地球出一分力。