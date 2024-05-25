遊日注意｜熱帶低氣壓或增強成颱風下周趨日本　香港周二狂風雷暴

天文台早前宣布西北太平洋風季即將開鑼，目前已有一個熱帶低氣壓位於馬尼拉東南約200公里，預料向西北移動。路徑圖顯示，該熱氣氣旋於下周四（30日），將以強烈熱帶風暴的級別，向日本以南的方向移動，相關日子前後前往日本旅遊，須注意熱氣氣旋的最新情況。



天文台天氣預告亦顯示，除了明日（26日）及下周六（6月1日）短暫時間有陽光外，未來多日均多雲及有幾陣驟雨。其中下周二（28日）的降雨預測為高，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大。



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明日日間短暫時間有陽光 介乎25至29度

天文台指，高空擾動正為廣東沿岸帶來驟雨，預測今晚大致多雲，有幾陣驟雨，而明日日間短暫時間有陽光，氣溫介乎25至29度，吹輕微至和緩東南風。

天文台指，截至下午10時，位於菲律賓的熱帶低氣壓，集結在馬尼拉東南約200公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，大致移向呂宋以東海域。

料菲律賓以東熱帶氣旋 下周增強至颱風

天文台熱帶氣旋位置及路徑圖顯示，該熱帶低氣壓將會在下周二（28日），增強成颱風級別，其後將逐步減弱，以強烈熱帶風暴的級別，向日本以南的方向移動。即計劃五月底及六月初前往日本旅遊的市民，屆時或需要注意熱氣氣旋的情況。

一道低壓槽為下周初帶來驟雨及狂風雷暴

天文台又指，隨著高空擾動遠離，明日華南沿岸天色較為明朗，惟一道低壓槽會在下周一及周二（20日及21日），為廣東帶來驟雨及狂風雷暴，並預料一股達強風程度的偏東氣流，將在下周中期抵達廣東沿岸，而廣闊低壓槽會在下周中後期影響南海北部。

僅下周六短暫時間有陽光 其他日子多雲有驟雨

九日天天氣預報顯示，未來一周天氣不穩，其中下周二的降雨預測為高，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大。至於其他日子大部份為多雲及有幾陣驟雨，除了明日短暫時間有陽光外，下次見陽光已是下周六（6月1日）。