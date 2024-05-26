遊日注意｜熱帶低氣壓艾雲尼增強為熱帶風暴　天文台：移向呂宋東

天文台今日（26日）表示，熱帶低氣壓艾雲尼已增強為熱帶風暴，在正午12時，集結在馬尼拉之東南偏東約70公里，預料向北或東北偏北移動，時速約10公里，橫過呂宋以東海域。艾雲尼會在未來一兩日大致移向呂宋以東海域，隨後橫過日本以南之西北太平洋。



此外，一道低壓槽會在未來一兩日，為廣東帶來驟雨及狂風雷暴。天文台預測，未來八日都是驟天，最快要到下周二（4日）才會出現短暫時間有陽光。



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天文台表示，一道雲帶正覆蓋廣東沿岸，本港今早新界部分地區錄得數毫米雨量。高空擾動為華南西部帶來雷雨。

本港下午及今晚大致多雲，有幾陣驟雨。吹輕微至和緩東南風。展望未來兩三日有驟雨及雷暴，星期二（28日）雨勢有時較大。

天文台表示，熱帶低氣壓艾雲尼已增強為熱帶風暴。在正午12時，艾雲尼集結在馬尼拉之東南偏東約70公里，預料向北或東北偏北移動，時速約10公里，橫過呂宋以東海域。

天文台預測，艾雲尼會在未來一兩日大致移向呂宋以東海域，隨後橫過日本以南之西北太平洋。

天文台預測，艾雲尼會在未來一兩日大致移向呂宋以東海域，隨後橫過日本以南之西北太平洋。（天文台圖片）

天文台表示，一道低壓槽會在未來一兩日為廣東帶來驟雨及狂風雷暴，隨著一股達強風程度的偏東氣流在本周中期抵達廣東沿岸，預料該低壓槽會稍為南移，並在本周中後期為華南沿岸及南海北部帶來不穩定天氣。

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未來九天天氣預測，本周一、二（27、28日）是多雲、驟雨及狂風雷暴，至周三仍會是多雲、幾陣驟雨︳及局部地區有雷暴。直到下周一（3日）都是持續的多雲驟雨天，要到下周二（4日）才會在日間短暫時間有陽光。