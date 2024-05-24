天文台｜地球天氣網頁增AI模式「伏羲」　一站看未來15日風雨冷暖

本港近年極端天氣頻發，天文台今日（24日）公布，即日起加強「地球天氣」網頁內容，除了現時兩個模式外，再新增由復旦大學提供的人工智能模式「伏羲」模型，均可看到未來15日的風向、風速、氣溫、相對濕度、海平面氣壓及降雨預報預測，天文台表示手機程式未來亦將加入上述功能。



2024年4月30日，「伏羲電腦模式」預測5月1日早上8時的天氣，包括海平面氣壓（以等壓線顯示），以及過去6小時雨量（以顏色顯示）。（天文台相片）

天文台︰繼續積極引進AI天氣預測模式

天文台由今日起加強「地球天氣」網頁內容，除了現時歐洲中期天氣預報中心電腦模式，以及人工智能天氣預測模式「盤古」外，網頁再新增人工智能模式「伏羲」，由復旦大學人工智能與創新與產業研究院提供，可看到未來15日的風向、風速、氣溫、相對濕度、海平面氣壓及降雨預報。

天文台表示，會緊貼近年人工智能發展的機遇，繼續積極引進並試驗運行人工智能天氣預測模式，為製作天氣預報及熱帶氣旋路徑提供參考。

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