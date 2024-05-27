遊日注意｜艾雲尼料升呢強颱風　橫過呂宋東後移向日本以南海域

一道雲帶正覆蓋華南沿岸。此外，預料與低壓槽相關的驟雨及雷暴會逐漸影響廣東沿岸。在今日（27日）上午5時，颱風艾雲尼集結在馬尼拉之東北約220公里，預料向東北移動，時速約18公里，橫過呂宋以東海域。天文台預測，艾雲尼將周三（29日）升呢為「強颱風」，在今、明兩日橫過呂宋以東海域，隨後移向日本以南之西北太平洋。



天文台預測，本港地區今日（27日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，局部地區雨勢有時較大，氣溫約介乎26度至29度。吹和緩南至西南風，稍後風勢間中清勁。



圖為截至5月27日凌晨2時，颱風位置及路徑圖。（天文台網頁圖片）

根據天文台「熱帶氣旋路徑資訊」圖顯示，颱風艾雲尼至明日（28日）凌晨2時仍維持「颱風」級別，之後風力將持續增加，於周三（29日）凌晨2時前達到「強颱風」，中心附近最高持續風速達到每小時155公里帶。隨後風力會逐步減弱，周四（30日）降回「颱風」。根據預測路徑，艾雲尼周五（31日）起接近日本，屆時「降呢」至「強烈熱帶風暴」，至周六（6月1日）再降至「降呢」為熱帶風暴，料持續風速減至每小時75公里。

▼艾雲尼風力＋最新移動路徑▼



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天文台指出，一道低壓槽會在今、明兩日為廣東帶來驟雨及狂風雷暴。隨著一股達強風程度的偏東氣流在本周中期抵達廣東沿岸，預料該低壓槽會稍為南移，並在本周中後期為華南沿岸及南海北部帶來不穩定天氣。此外，熱帶氣旋艾雲尼會在今、明兩日橫過呂宋以東海域，隨後移向日本以南之西北太平洋。

▼5月21日 天文台發出紅雨警告▼

