遊日注意｜颱風艾雲尼數日內橫過日本以南　本港未來九日持續有雨

臨近六月，天氣不穩，出門宜帶傘。天文台表示，今午（27日）香港部分天色明朗，稍後驟雨增多，雨勢有時頗大，展望明日（28日）初時雨勢有時頗大，隨後一兩日風勢較大，仍有幾陣驟雨，接近周末天氣不穩定。

另外，天文台預測，熱帶氣旋艾雲尼會在未來數日橫過日本以南之西北太平洋。



▼5月21日 天文台發出黃雨警告▼



今午部分時間天色明朗 稍後驟雨增多

今日（27日）近中午12時，香港多區最高氣溫均達攝氏30度，包括沙田、黃大仙、元朗公園等，大隴及打鼓嶺最高溫度亦高逾攝氏31度。

天文台今早一度發出黃色暴雨警告信號，及後在早上9時取消。但天文台指，一股活躍偏南氣流正為珠江口一帶帶來驟雨及雷暴，影響華南北部的一道低壓槽也正逐漸移向沿岸地區，預料本港今午部分時間天色明朗，稍後驟雨增多，雨勢有時頗大。

天文台也預料，該道低壓槽明日（28日）繼續為廣東沿岸天氣，隨著低壓槽在接近周末再度靠近沿岸地區，將帶來不穩定的天氣。

今午12時正集結在馬尼拉之東北約290公里的颱風艾雲尼，預料向東北移動，時速約18公里，未來數日會橫過日本以南之西北太平洋。

颱風艾雲尼預計路徑。（天文台網頁）

周三後天氣持續不穩 下周一氣溫回落

展望未來九日天氣，周三（29日）後天氣持續不穩，大致多雲、有幾陣驟雨。踏入周末，天氣也會較為炎熱，周六（6月1日）最高氣溫將達到攝氏30度，及後回落，至下周一（6月3日）氣溫將回落至介乎攝氏24至27度。