天氣｜強烈季候風信號生效　今日多雲有驟雨　周五起4天有雷暴

一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道低壓槽正為南海北部帶來驟雨及雷暴。天文台預測，本港地區今日（29日）大致多雲，有幾陣驟雨。氣溫介乎25至28度。吹和緩至清勁東風，離岸及高地吹強風。天文台於昨晚（28日）10時45分發出強烈季候風信號，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。



天文台指出，在上午5時，颱風艾雲尼集結在沖繩島之東南約400公里，預料向東北移動，時速約34公里，橫過琉球群島以南海域。



圖為截至5月29日清晨6時10分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

圖為截至5月29日清晨6時10分，天文台顯示各區平均風向及風速。（天文台網頁圖片）

▼5月21日 天文台發出紅雨警告▼



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明日風勢頗大 周五驟雨增多

天文台表示，一股達強風程度的偏東氣流會未來一兩日影響廣東沿岸。同時，一道低壓槽會影響南海北部。隨著該低壓槽在接近周末靠近沿岸地區，本周後期至下周初該區天氣不穩定。此外，熱帶氣旋艾雲尼會在未來數日，橫過日本以南之西北太平洋。

天文台展望，明日（30日）風勢頗大，有幾陣驟雨。星期五（31日）驟雨增多，周末期間天氣仍然不穩定。

艾雲尼將移向日本以南海域

根據天文台「熱帶氣旋路徑資訊」圖顯示，颱風艾雲尼明日（30日）凌晨2時前將降級為「強烈熱帶風暴」，中心附近最高持續風速為每小時 110公里。風力之後繼續減弱，周五（31日）為「熱帶風暴」，持續風速減至每小時85公里，至周六（6月1日）再減弱成「溫帶氣旋」。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月28日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼4月30日 狂風暴雨帶來約6000次閃電▼



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下周三及周四部份時間天色明朗

天文台九天天氣預報顯示，明日（30日）至下周四（6月6日）均有驟雨，其中明日至（6月4日）均大致多雲，最高氣溫介乎28至30度，最低在25至26度。周五（31日）至下周一（6月3日）更局部地區有雷暴。 下周三（6月5日）及下周四（6月6日）仍有一兩陣驟雨，但部份時間天色明朗。

港珠澳大橋因強風降低車速上限

運輸署於清晨6時10分表示，由於強風，港珠澳大橋香港連接路的最高車速限制由每小時100公里降低至每小時50公里。

另外，因斜坡維修工程，新娘潭路近降下坳燒烤場現已實施單線雙程行車措施。