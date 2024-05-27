凌晨曾發黃雨警告　天文台：今日有驟雨及局部地區有雷暴

天文台今日（28日）凌晨2時15分取消黃色暴雨警告信號，該信號於凌晨0時20分發出。天文台昨晚11時05分亦發出雷暴警告，至今早4時45分取消。天文台預測，本港地區今日大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。最高氣溫約30度。吹輕微至和緩西南風，稍後轉吹和緩東風。



天文台於上午4時45分指出，一道低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。在上午5時，颱風艾雲尼集結在馬尼拉之東北約600公里，預料向東北移動，時速約25公里，橫過呂宋以東海域。天文台在3時45分稱，過去數小時，本港多處地區錄得約30毫米雨量，而大埔的雨量更超過50毫米。



圖為截至5月28日清晨4時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月21日 天文台發出紅雨警告▼



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颱風艾雲尼將橫過日本以南海域

天文台指出，一道低壓槽會在今日為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在未來一、兩日稍為南移。同時 ，一股達強風程度的偏東氣流會影響廣東沿岸。隨著低壓槽在接近周末再度靠近沿岸地區，該區天氣不穩定。此外，熱帶氣旋艾雲尼會在未來兩、三日橫過日本以南之西北太平洋。

圖為截至5月28日凌晨2時，颱風位置及路徑圖。（天文台網頁圖片）

明日至下周三均有驟雨 周五及下周日有雷暴

天文台預測，天文台九天天氣預報顯示，明日（29日）至下周三（6月5日）均大致多雲，有幾陣驟雨。其中，明日料吹東風4至5級，離岸間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，介乎24至27度。周五（31日）及下周日（6月2日）亦局部地區有雷暴。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月28日清晨4時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

從明日起至下周三，最低氣溫介乎24至26度，最高則為27至30度。當中以周六（6月1日）的30度最高，翌日起回落。下周一（6月3日）至下周三均介乎24至27度。