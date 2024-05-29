颱風艾雲尼｜天文台預測艾雲尼周末逼近日本　即看最新路徑+風力

撰文：布萊恩
出版：更新：

【天文台／最新颱風消息／天氣消息／颱風路徑預測／艾雲尼／日本旅遊】計劃到日本旅遊要注意了！天文台表示，颱風艾雲尼將會橫過日本以南海域。根據天文台熱帶氣旋路徑圖，艾雲尼未來幾天會向日本方向移動，周五（5月31日）以熱帶風暴級別靠近日本。
美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都有相似預測。到底颱風艾雲尼強度如何？颱風路徑？以下一一看清。

天文台表示，颱風艾雲尼將會橫過日本以南海域。

即睇颱風艾雲尼路徑+強度▼▼▼

+1

天文台表示，正午12時，颱風艾雲尼集結在沖繩島之東南偏東約410公里，預料向東北移動，時速約30公里，橫過日本以南海域。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，艾雲尼以「L形」路徑移動，未來幾天會移向日本，至周五（5月31日）以熱帶風暴級別靠近日本，到周六（6月1日）逐漸遠離日本。

GFS氣象圖（Windy.com）▼▼▼

ECMWF氣象圖（Windy.com）▼▼▼

美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都有相似預測。計劃到日本旅遊的話要留意天氣變化了。

另外，本港天氣仍然不穩，根據天文台九天天氣預報，本港將一連9天有驟雨，大家出門要注意天氣變化，帶雨傘旁身。

天文台九天天氣預報。(天文台)
劏客？九龍城茶餐廳5人晚飯埋單$1414　竟因1項收費出事：無下次內地男坐港鐵頭等無加錢罰$1000！求情指：第1次　職員1句KO照罰港鐵罵戰！頭等大媽狂鬧後生仔4分鐘　斥伸腳佔位　網民：鬧得好內地女上身這樣穿遊港迪士尼　驚嘆「被問爆」　捱轟霸氣1句獲讚
熱話
本地熱話
天氣
颱風
極端天氣
熱帶氣旋
天氣現象
香港天文台
風暴路徑
日本
日本旅遊