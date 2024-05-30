天氣｜今日多雲有驟雨　部份時間天色明朗　明日及周六有狂風雷暴

一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道廣闊低壓槽正為南海中部帶來驟雨及雷暴。天文台預測，本港地區今日（30日）大致多雲，有幾陣驟雨。日間部份時間天色明朗。氣溫介乎25至30度。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地吹強風。天文台指出，在上午5時，強烈熱帶風暴艾雲尼集結在大阪以南約800公里，預料向東北移動，時速約22公里，橫過日本以南海域。



天文台今晨4時45分再發特別天氣提示，位於南海中部的一道廣闊低壓槽正為該區帶來不穩定天氣。預料該低壓槽會在今、明兩日逐漸靠近華南沿岸，並在明日（31日）及星期六（6月1日）為該區帶來驟雨及狂風雷暴。天文台正密切監察該低壓槽內會否有低壓區進一步發展，以及其對本港風力的影響，市民請留意最新的天氣預測。



圖為截至5月30日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月29日 糙面雲現香江▼



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低壓槽逐漸靠近華南沿岸 可能形成低壓區

天文台表示，偏東氣流會在今日繼續影響廣東沿岸。同時，一道廣闊低壓槽會為南海中部帶來驟雨及雷暴，而廣闊低壓槽上亦可能有低壓區形成。隨著廣闊低壓槽逐漸靠近華南沿岸，本周後期至下周初該區有驟雨及狂風雷暴。預料另一股偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸。此外，熱帶氣旋艾雲尼會在今、明兩日橫過日本以南海域，並逐漸演變成溫帶氣旋。

天文台展望，明日（31日）及星期六（6月1日）天氣不穩定，有驟雨及幾陣狂風雷暴。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月30日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼5月21日 天文台發出紅雨警告▼



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至下周五連日有驟雨 明日至下周一有雷暴

天文台九天天氣預報顯示，明日至下周五（6月7日）均有驟雨。明日及周六均大致多雲，間中有驟雨及有幾陣狂風雷暴，最低氣溫均為26度，周五最高30度、周六最高29度。下周日（6月2日）及下周一（6月3日）均有局部地區有雷暴，大致多雲，有幾陣驟雨。

下周二（6月4日）則大致多雲，有幾陣驟雨。 下周三（6月5日）及下周四（6月6日）雖仍有一兩陣驟雨，但部份時間天色明朗。下周五則大致多雲，有一兩陣驟雨。從下周一起至下周五，最高氣溫均料為28度，最低介乎24及25度。

運輸署於6時01分表示， 因斜坡維修工程，新娘潭路近降下坳燒烤場現已實施單線雙程行車措施。另因水管爆裂，黃竹坑道（往香港仔隧道方向）近香港仔警署的部份行車線現已封閉。

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