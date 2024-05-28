新航客機事故｜天文台指對流湍流所致　料氣候變化下湍流更密更強

新加坡航空SQ321航班早前遇上嚴重氣流須急降泰國，造成1死55傷，成因眾說紛紜，有說法稱遭遇無法探測到的晴空湍流，也有指飛機一度急跌逾千米。香港天文台事隔一星期的今日（28日）發表最新網誌分析事件，指強烈湍流有機會與對流湍流有關 ，可能是雲內CIT或是雲外CIT（亦稱近雲湍流），當時該地區有活躍的閃電活動，即並非晴空湍流。



天文台又說，在氣候變化影響下，未來全球發生的湍流會出現得更頻繁，強度亦有所加劇。天文台最近開發了將衛星臨近預報系統的輸出與數值天氣預報模型的輸出融合的系統，未來將繼續積極與航空公司合作，透過電子飛行包向機組人員提供最新天氣資訊。



▼5月21日 新加坡航空SQ321客機遇上氣流釀成1死55傷▼



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天文台發表網誌分析新航事件，指利用廣播式自動相關監視（ADS-B）數據的初步分析顯示，在5月21日協調世界時上午7時50分左右（即香港時間下午3時50分），SQ321航班在緬甸伊洛瓦底三角洲上空，約北緯16.5度，東經95.2度的37,000英呎高空遭遇強烈湍流。

數據顯示，事件發生前大部分時間飛行高度變化不大，但在協調世界時上午7時50左右，垂直速度出現很大的波動，伴隨有較大的垂直加速度。垂直加速度均方根 (RMSVA) 的5秒移動平均值的峰值超過0.4g，明顯超過了表示強烈湍流的0.3g閾值。

天文台表示，大氣湍流有不同類型，其中包括對流湍流、晴空湍流和其他湍流。從衛星觀測可看到，接近湍流出現時該區有成熟的對流雲團，部分呈現過衝雲頂特徵。

衛星動畫則清楚顯示緬甸伊洛瓦底江三角洲上空對流雲團迅速發展的過程，同時閃電定位數據也顯示同一時間該地區有活躍的閃電活動。 根據以上觀測，這次遭遇的強烈湍流有機會與對流湍流有關 ，可能是雲內CIT或是雲外CIT（亦稱近雲湍流）。

天文台指，初步分析顯示航班遭遇的強烈湍流，可能屬於對流引起的湍流，最新的研究表明，在氣候變化的影響下，未來全球發生的湍流會出現得更頻繁，強度亦有所加劇；尤其在5月26日又發生了另一宗湍流事件、即卡塔爾航空QR017航班。

天文台強調，儘管在巡航高度（31,000至38,000英呎左右），飛行時通常都感覺相當平穩及安全，但機上乘客就座時都應盡量繫好安全帶，以防備大氣中不同形式的湍流。

天文台續稱，一直積極進行關於航空湍流和顯著對流的研究，希望不斷加強向航空公司提供的航路危險天氣資訊服務，最近開發了一套系統，將衛星臨近預報系統的輸出與數值天氣預報模型的輸出融合在一起，提供無縫的顯著對流預報產品。天文台將繼續積極與航空公司合作，透過電子飛行包向機組人員提供最新的天氣資訊，進一步提升航空安全和效率。