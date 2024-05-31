風球馬力斯｜天文台：南側風雨晚上襲珠江口　高地風力達8號風球

3號風球現正生效，天文台指位於南中國海的熱帶風暴馬力斯（Maliksi），將於今晚（31日)午夜前後在廣東西部沿岸登陸，隨後將移入內陸地區。不過馬力斯「威力」在後頭，天文台指其南側的廣闊強雨帶會在今晚至明早（6月1日，星期六）逐漸影響珠江口一帶，該區持續有大驟雨及強風，高地明日間中吹烈風，即8號風球風力。



天文台表示，除非馬力斯迅速增強或採取較為接近本港的路徑，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低。不過下午4時50分更新的九天天氣預報顯示，預測明日吹南至西南風5至6級（清勁至強風程度），高地間中達8級（烈風）。



▼5月31日 3號風球發出前維港風雲變色▼



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3號風球至少維持至明早6時

天文台指，據雷達圖像顯示，與馬力斯相關的狂風驟雨及強風正逐漸影響珠江口一帶，本港風力會逐步增強，預料三號強風信號會至少維持至明早6時。

按照現時預測路徑，馬力斯會在今晚午夜前後在廣東西部沿岸登陸，隨後將移入內陸地區，其南側的廣闊強雨帶會在今晚至明早逐漸影響珠江口一帶，該區持續有大驟雨及強風。

不過，除非馬力斯迅速增強或採取較為接近本港的路徑，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低。

▼5月31日 熱帶風暴馬力斯（Maliksi）預測路徑圖▼



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▼5月31日 內地遊客一號風球下在西環海旁打卡▼

