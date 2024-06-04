天氣｜今日局部地區較大雨及有雷暴　港島東及西貢早上雨量10毫米

天文台指出，一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東東部沿岸。同時，一道低壓槽為廣東西部及南海北部帶來雷雨。今早（6月4日）的驟雨為港島東部及西貢帶來超過10毫米雨量。天文台預測，本港地區今日大致多雲，間中有驟雨。局部地區雨勢有時較大及有雷暴。日間氣溫徘徊在24度左右。吹和緩至清勁東風，離岸及高地間中吹強風。



圖為截至6月4日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

圖為截至6月4日清晨5時45分，天文台顯示各區前一小時雨量。（天文台網頁圖片）

▼5月30日 中環及金鐘添馬公園天陰有雨▼



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未來一兩日風勢較大

天文台指出，一股達強風程度的偏東氣流會在未來一、兩日影響廣東沿岸，該區風勢較大。同時，一道低壓槽會為華南帶來雷雨。預料偏東氣流會在本周中後期逐漸被一股偏南氣流取代，下周初廣東天氣炎熱，天色較為明朗。

天文台展望，未來兩、三日仍然有驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至6月4日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼5月31日 內地遊客一號風球下在西環海旁打卡▼



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端午節至下周三最高31度

根據天文台九天天氣預報，明日（5日）至下周三（12日）均有驟雨。明日至周五（7日）大致多雲，有幾陣驟雨，明日最高氣溫28度、周四及周五最高29度。

周六（8日）至下周一（10日）端午節的一連三日「端午小黃金周」，仍然大致多雲，有一兩陣驟雨，但周六部份時間天色明朗，下周日至下周三短暫或部份時間有陽光。其中周六最高30度，下周日至下周三均介乎27至31度。

運輸署於6時07分表示， 由於強風，港珠澳大橋香港連接路已實施以下特別交通及運輸安排：港珠澳大橋香港連接路的最高車速限制由每小時100公里降低至每小時50公里。另外，因路面下陷，海壇街介乎欽州街與桂林街之間的慢線仍然封閉。