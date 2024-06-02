天文台預測今夏氣溫正常至偏高、雨量正常至偏少　仍可能有暴雨

天文台公布今年夏季（6月至8月）季度預報，預測氣溫正常至偏高（即平均28.4至28.9攝氏度或高於28.9攝氏度）；雨量則料為正常至偏少水平（即1,101至1,560毫米或少於1,101毫米），但天文台指出，本港仍有可能受暴雨影響，市民應為雨季作好準備。



天文台表示，在氣候變暖的背景下，香港夏季氣溫有顯著長期上升趨勢，溫度出現正常至偏高情況的機會一般較高。



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厄爾尼諾減弱 拉尼娜下半年開始發展

天文台指出，厄爾尼諾在過去個多月繼續減弱。綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，厄爾尼諾正過渡至「ENSO中性」狀態；其後預料赤道太平洋中部及東部的水溫將繼續下降，拉尼娜有可能在2024年下半年開始發展。

全球氣候變暖 香港夏季氣溫有長期上升趨勢

預料香港2024年夏季溫度正常至偏高。天文台解釋，在氣候變暖的背景下，香港夏季氣溫有顯著長期上升趨勢，溫度出現正常至偏高情況的機會一般較高；世界各地大部份氣候模式，預測2024年夏季華南的溫度正常至偏高。

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天文台表示，綜合考慮厄爾尼諾過渡到「ENSO中性」狀態、氣候模式的客觀指標及過往表現的統計分析，預料香港2024年夏季雨量出現正常至偏少的機會稍高。但天文台提醒市民，本港仍有可能受暴雨影響，因此應為雨季作好準備。

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秋冬出現拉尼娜致氣溫一般較低 熱帶氣旋更易被引入南海

根據天文台資料，當拉尼娜發生在秋季（9月至 11月）和冬季（12月至2月）時，會使華南的東北季候風較強，引致香港的氣溫較「ENSO 中性」狀態低。當拉尼娜發生在8月至10月期間，熱帶氣旋較易受到一股異常的引導氣流推動而進入南海，因此影響香港的熱帶氣旋數目普遍較「ENSO 中性」狀態多。

1961-2015年8月至10月期間進入香港500公里範圍的熱帶氣旋數目。（天文台圖片)

天文台3月預測全年天氣展望，料會有5至8個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內，屬正常正常至偏多水平。全年總雨量預計介乎2,100至2,700毫米接近正常，截至5月30日累積雨量568.7毫米，比平均少17.5毫米；全年平均氣溫則料屬於偏高水平，即高於23.7度。

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