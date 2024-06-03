WATERBOMB｜主辦方致歉　指寄存行李帳幕一半受損　籲盡快領取

「WATERBOMB HONG KONG 2024」主辦機構今日（3日）發表聲明，就發生不愉快事件，再次向受影響人士致歉。大會指受到颱風及不穩定天氣影響，部份設施包括部份寄存行李帳幕及更衣室嚴重受損；6月1日首日不定時大雨， 導致場地無法及時清除積水而出現水浸情況，原本設定的寄存行李帳幕縮減至只有一半可使用，以致散場時部份觀眾未能適時取回個人物件。大會稱現仍有極少量行李未領取，將妥善保存一星期，如無人認領之行李將按警方建議送到油麻地警署暫放。



▼6月1日 Waterbomb Hong Kong音樂節第1日▼



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首日因大雨導致場地有積水致延遲入場

音樂節6月1日及2日在西九文化區竹翠公園舉行，首晚結束時出現認領行李混亂，有人插隊，數以百計入場人士等候至翌日2時仍未能離場。主辦方WATERBOMB HK、北京亦通亦和文化傳媒有限公司及ECHO HK發出道歉聲明，「我們一直留意天氣情況，及時採取補救措施及調配人手處理，對於引起混亂及觀眾久候入場 深表歉意。」

大會指節目原定由6月1日下午1時開放入場及2時開始節目，由於受到颱風及不穩定天氣影響，部份設施包括部份寄存行李帳幕及更衣室嚴重受損；持續間接性大雨，導致場地無法有效清除積水。為公眾安全考慮，大會即時進行緊急維修。天文台於下午1時45分公告將在下午3時至6時之間改發1號戒備信號，大會檢視現場設施安全指標，隨後以最安全方式安排觀眾入場。

將保存顧客未取行一星期 之後會送到油麻地警署暫放

至於寄存行李疏漏問題，大會指因受颱風影響並全天候不定時大雨， 導致場地無法及時清除積水而出現水浸情況，原本設定的寄存行李帳幕縮減至只有一半可使用。因為縮減了寄存窗口，加上部份行李牌被雨水溶化，散場時導致部份觀眾未能適時取回個人物件。「我們處理有欠妥善，再次向受影響公眾致歉。」

大會稱活動首日未能領取物品的觀眾，已在活動翌日安排認領，現仍有極少量行李未領取，將妥善保存一星期，如無人認領之行李將按警方建議送到油麻地警署暫放，如需要任何協助，可隨時聯絡本公司：5227 9172。

主辦當局又表示，此活動為獨立商業活動，希望藉此引入海外音樂節到香港，並沒有領取政府任何資助。截至今日下午，主辦單位已完成舞台和其他活動設施拆卸工程。主辦方再次衷心就本次受影響人士致歉，承諾定必全面檢視活動策劃，虛心檢討。

▼6月2日 Waterbomb Hong Kong音樂節第2日▼

