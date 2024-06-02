天文台指偏東氣流周一來到　連落5日雨有雷暴　端午節料見6月艷陽

熱帶氣旋馬力斯吹襲過後，本港今日（2日）重見天日，不過天文台指一股達強風程度的偏東氣流會在明日（3日，星期一）抵達廣東沿岸，加上之後受高空擾動影響，一連五日又再天陰有雨，明日及星期二（4日）、星期四（6日）局部地區有雷暴。



不過到星期六（8日)開始的三日「端午小黃金周」，天文台預測部份時間天色明朗及有機會再見陽光，下周一（10日）端午節短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，市區氣溫最高攝氏31度。



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天文台表示，一股達強風程度的偏東氣流會在明日抵達廣東沿岸，未來兩三日該區風勢較大及有驟雨。受高空擾動影響，本周中後期華南天氣不穩定。

天文台今日11時半公布的九天天氣預報顯示，由明起一連五日都有雨及局部地區有雷暴。(天文台圖片）

天文台預測明日漸轉東風4至5級，離岸間中6級，大致多雲和間中有驟雨，局部地區有雷暴；星期二天氣相若，局部地區有雷暴。雨勢星期三（5日）稍緩和，料有幾陣驟雨。不過到星期四再度局部地區有雷暴。

下周一是端午節假期，五天工作周僱員本周六起可享受一連三日「端午小黃金周」，天文台預測期間天色好轉，本周六有一兩陣驟雨。日間部分時間天色明朗；下周日 (9日)日間短暫時間有陽光，最高31度，下周一端午節短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。