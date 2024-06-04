天氣回顧｜五月多雲大雨曾兩次紅雨　西貢雨量700毫米　月尾3號波

剛過去的五月，多雲又大雨，該月的平均雲量為83％，較正常值多7％；雨量方面，雖然西貢部分地區錄得超過700毫米雨量，但天文台錄得的雨量只有292.6毫米，接近正常值的290.6毫米，新界局部地區有大雨。天文台在五月曾發出九次黃色暴雨警告信號、兩次紅色暴雨警告信號，以及在月尾發出本年首個熱帶氣旋警告信號。



▼5月1日 凌晨時分各區有閃電▼



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天文台回顧五月天氣，受低壓槽影響，5月1日早上本港天氣不穩定，有大驟雨及強烈狂風雷暴。本港普遍錄得超過30毫米雨量，而東部地區的雨量更超過50毫米。長洲亦錄得每小時超過100公里的猛烈陣風。在有雨的情況下，天文台氣溫於當日早上下降至全月最低的22.4度。受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，5月2日至3日本港大致多雲及有幾陣驟雨。

5.4發本年首個紅色暴雨警告

▼5月4日 西貢大網仔路大暴雨水浸致汽車死火▼



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與南支西風槽相關的高空擾動於5月4日影響華南，加上顯著的低層輻合及高層輻散，當日雷雨持續影響珠江口一帶。5月4日本港大致多雲，有大驟雨及強烈狂風雷暴。本港多處錄得超過100毫米雨量，而將軍澳部分地區的雨量更超過400毫米。當日早上本港東部部分地區有特大暴雨，將軍澳錄得145.5毫米的一小時雨量。大雨亦令天文台需要發出本年首個紅色暴雨警告。

▼5月4日 將軍澳及清水灣大水浸▼



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此外，當日下午長洲泳灘曾錄得每小時約110公里的猛烈陣風。根據初步資料，本港有16宗水浸報告，當中西貢及將軍澳有12宗，而西貢區有15宗山泥傾瀉報告。在傾盆大雨期間，天文台氣溫於當日再度下降至全月最低的22.4度。

五月中大致天晴 5.21發出第二次紅雨

隨着高空擾動遠離，5月5日除早上有雷雨外，日間天氣好轉，短暫時間有陽光。在高空反氣旋影響下，5月6日日間大致天晴及炎熱。5月7日早上部分時間有陽光，但受一股偏東氣流影響，下午雲量增多，有幾陣驟雨及雷暴。該偏東氣流逐漸增強並繼續影響廣東沿岸，5月8日至11日本港大致多雲及短暫時間有陽光。

▼5月15日 大致天晴▼



雖然5月12日本港日間短暫時間有陽光及炎熱，但一道低壓槽於下午靠近華南沿岸並為本港部分地區帶來大驟雨及雷暴。沙田及西貢錄得超過30毫米雨量。隨着該低壓槽減弱，5月13日驟雨減少，日間短暫時間有陽光。

隨着一股清勁至強風程度的偏東氣流於5月13日晚上抵達本港，除當晚及翌日初時有幾陣驟雨外，5月14日至16日本港大致天晴。5月16日日間非常乾燥，本港大部分地區的相對濕度曾下降至百分之四十以下。5月17日至18日雲量增多。受一道在廣東沿岸地區徘徊的低壓槽及隨後的高空擾動影響，5月19日至25日本港天氣轉為大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。

5月21日的雨勢特別大，本港大部分地區錄得超過50毫米雨量，而大嶼山部分地區的雨量更超過200毫米，大雨令天文台需要發出五月第二個紅色暴雨警告。隨着高空擾動遠離，5月26日驟雨減少，下午部分時間天色明朗。

▼5月21日 天文台發出紅雨正值學生下課時間▼



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5.31發今年首個熱帶氣旋警告信號

受一股活躍偏南氣流影響，5月27日本港大致多雲，有驟雨及幾陣雷暴。另一道低壓槽於5月28日清晨橫過廣東沿岸，為本港帶來大驟雨及雷暴。本港多處錄得約30毫米雨量，而大埔及西貢的雨量更超過50毫米。隨着該低壓槽移至南海北部，當日日間本港天氣炎熱及短暫時間有陽光，天文台氣溫上升至全月最高的32.0度。受一股達強風程度的偏東氣流影響，5月29日本港乾燥及短暫時間有陽光。

▼5月30日 南中國海熱帶氣旋預測移動路徑圖▼



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5月30日本港大致多雲及有幾陣驟雨。與此同時，位於南海中北部的廣闊低壓區於當日下午增強為熱帶低氣壓，天文台發出今年首個熱帶氣旋警告信號。熱帶低氣壓於5月31日增強為熱帶風暴，並命名為馬力斯。隨着馬力斯靠近廣東西部沿岸，當日稍後本港天氣逐漸轉壞，間中有驟雨。當日本港大部分地區錄得超過10毫米雨量，而新界部分地區的雨量更超過50毫米。

▼5月31日 ３號風球發出前維港風雲變色▼

