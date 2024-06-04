端午節｜天文台預測下周日起重見陽光　下周一日間炎熱最高32度

下周一（10日）是端午節，天文台今日（4日）更新的九天天氣預報顯示，預測端午節當日市區（天文台總部）最高攝氏32度，衝擊今年最高氣溫紀錄，當日看龍舟比賽或游龍舟水要留意防曬及小心中暑。



天文台指一股達強風程度的偏東氣流會在明日（5日）繼續影響廣東沿岸，預測間中有驟雨及幾陣雷暴；一道低壓槽會在未來數日為華南沿岸及南海北部帶來雷雨，到下周日（9日）起天氣炎熱，天色較為明朗，亦有幾陣驟雨。



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天文台表示，一股達強風程度的偏東氣流會在明日繼續影響廣東沿岸，並在本周後期逐漸被一股偏南氣流取代，但同時一道低壓槽會在未來數日為華南沿岸及南海北部帶來雷雨。

天文台預測明日吹東風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴；周四至周六（6日至8日）大致多雲，有幾陣驟雨，周六氣溫重上30度水平。

天文台今日（4日）更新的九天天氣預報顯示，預測端午節當一日開始天色好轉。（天文台圖片）

天文台預料受偏南氣流影響，下周初廣東天氣炎熱，天色較為明朗，亦有幾陣驟雨。九天天氣預報顯示，天文台預測下周日大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，市區最高31度；下周一端午節部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間炎熱，料最高32度；其後短三日暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫介乎27至31度。

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