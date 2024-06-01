端午節｜天文台預測短暫時間有陽光及驟雨　看龍舟賽無人機要留意

天文台預測未來一周「波譎雲詭」，今明兩日(1及2日）繼續受熱帶氣旋馬力斯相關的驟雨影響，明日初時驟雨較多，局部地區有雷暴；下星期一（3日）因一股偏東氣流會抵達，會再有較多驟雨及地區雷暴；一股偏南氣流下周後期又會帶來驟雨。



不過到下周六（8日）至再下周一（10日）端午節的一連三日「端午小黃金周」，雖然預測大致多雲及有驟雨，但日間部分時間天色明朗及有陽光，端午節當日外出看龍舟比賽及端午無人機表演的市民，要留意防曬及遮雨。



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天文台6月1日上午11時半公布九天天氣預報，未來九日「波譎雲詭」。（天文台圖片)

馬力斯消散 料明日下午天色明朗、氣溫升至30度

天文台今日表示，熱帶氣旋馬力斯正逐漸消散，天文台預測但與其相關的驟雨會在今明兩日繼續影響廣東。明日（2日）大致多雲，有幾陣驟雨；初時驟雨較多，局部地區有雷暴，下午部分時間天色明朗，市區氣溫回升至30度。

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天文台料一股達強風程度的偏東氣流會在星期一抵達廣東沿岸，隨後一兩日該區風勢較大。星期一吹南至西南風4級，漸轉東風4至5級，離岸間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多，局部地區有雷暴。

受一股偏南氣流會影響，天文台預測由下周二至五（4至7日）大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫介乎25至29度。

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天文台今早11時半更新九天天氣預報，可見預測再下周一（10日）端午節當日，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，市區氣溫介乎26至30度。由於前兩日為周末，合成一個一連三日「端午小黃金周」，下周六（8日）及再下周日（9日）天氣相若，預測大致多雲有驟雨，日間部分時間天色明朗，周日日間短暫時間有陽光，市區氣溫都是介乎26至30度。

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端午節當日本港多區有龍舟比賽，市民外出觀看時要留意防曬；而晚上8時旅遊發展局會在灣仔海濱場地對出海面舉行無人機表演，前往觀看市民宜帶備雨具。

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