天氣｜今明均有驟雨及局部地區有雷暴　周末期間炎熱　端午達32度

一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。同時，一股偏東氣流正影響沿岸地區。天文台預測，本港地區今日（6月7日）大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。初時部份地區能見度較低。氣溫介乎26至29度。吹輕微至和緩東至東南風。



圖為截至6月7日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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下周初天色較為明朗 中至後期驟雨增多

天文台指出，現時影響廣東沿岸的偏東氣流，會在今、明兩日逐漸被一股偏南氣流取代。同時，一道低壓槽會為華南沿岸及南海北部帶來雷雨。預料高空反氣旋會在下周初逐漸影響廣東地區，該區天色較為明朗及炎熱。隨著一股西南氣流在下周中至後期影響廣東沿岸，該區驟雨增多。

天文台展望，周末期間有驟雨，端午節及隨後一、兩天日間炎熱。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至6月7日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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下周二以下均有驟雨 下周四起連日有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（8日）至下周一（10日）端午節的一連三日「端午小黃金周」，仍然大致多雲有驟雨，明日初時局部地區有雷暴，周日（9日）及端午節部分時間有陽光。明日起至下周六（15日）最高氣溫均達30度或以上，其中周日31度，端午節高達32度。

端午節至下周五（14日）均介乎27至32度，除下周二（11日）未顯示有驟雨，連日均有陣驟雨，短暫或部份時間有陽光，日間炎熱。其中下周四（13日）至下周五 局部地區有雷暴，其中下周六最高氣溫稍為回落至31度。