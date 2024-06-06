颱風名字增9個　港提名「青馬」上榜　「奶茶」落選暫難「襲港」

風季來了，天文台早前發出今年首個風球，「馬力斯」最終以3號風球作結。香港天文台今日（6日）指，西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單今年新增九個名字：「蜻蜓」、「青馬」、「道璣」、「坡鹿」、「阿穆丘」、「古莎莉」、 「核桃」、「沙布爾」及「浮蓮」上榜，當中的「青馬」（Tsing-ma）是由香港提名，意義是香港一條連接機場及市區的地標大橋。

香港天文台早前曾徵集新熱帶氣旋名字，今年初公布結果，頭20位會列入香港熱帶氣旋「候補名單」，當時票數最高的是「奶茶」，「青馬」屈居第二。在今次聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會和世界氣象組織轄下颱風委員會公布的名字，「奶茶」落選，即今年「奶茶逼港」無望。



▼2022年8月25日 8號風球上午生效時杏花邨及大埔情況▼



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天文台指，新名字於颱風委員會的第五十六屆會議中通過採用。西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單今年新增九個名字：「蜻蜓」、「青馬」、「道璣」、「坡鹿」、「阿穆丘」、「古莎莉」、 「核桃」、「沙布爾」及「浮蓮」，分別取代舊有名字：「尼格」、「馬鞍」、「圓規」、「軒嵐諾」、「馬勒卡」、「鮎魚」、 「奧鹿」、「雷伊」及「康森」。

九個新名字意義及提出的國家／地區

名字/意義/提出的國家或地區

．蜻蜓/蜻蜓/朝鮮

．青馬/香港一條連接機場及市區的地標大橋/中國香港

．道璣/星座名，時鐘座/日本

．坡鹿 /坡鹿，被列為國際自然保護聯盟珍稀瀕危物種及老撾瀕危物種/老撾

．阿穆丘/位於菲律賓高山省的一座山峰/菲律賓

．古莎莉/蕨菜/韓國

．核桃/核桃/韓國

．沙布爾/季風，雨季/米克羅尼西亞

．浮蓮/水浮蓮，一種水生植物；它有紫色的花朵，全年開花/越南



天文台熱帶氣旋名字徵集活動結果：

天文台主辦的熱帶氣旋名字徵集活動的公眾網上投票階段已圓滿結束，當中「奶茶」（Milktea）獲15,750票高票。（天文台圖片)

天文台又指，根據慣例，颱風委員會會考慮將造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋除名。強烈熱帶風暴「康森」於2021年9月初吹襲菲律賓，造成20人死亡、33人受傷及四人失蹤，亦令當地約9 000幢建築物受損。颱風「圓規」於2021年10月吹襲菲律賓，造成43人死亡、五人受傷及16人失蹤，超過五十萬人須要撤離。

在2021年12月吹襲菲律賓的超強颱風「雷伊」是自一九六一年以來首個在十二月於南海出現的超強颱風。「雷伊」橫過菲律賓期間造成406人死亡及65人失蹤，超過1 200人受傷，經濟損失超過332億菲律賓披索。

「鮎魚」、「馬鞍」等造成死傷除名

熱帶風暴「鮎魚」於2022年4月為菲律賓帶來暴雨，多處出現水浸及山泥傾瀉，造成214人死亡及132人失蹤，超過200萬人受災。颱風「馬鞍」於2022年8月下旬吹襲菲律賓，造成三人死亡及四人受傷。

2022年最強熱帶氣旋「軒嵐諾」除名

於2022年8月至9月吹襲韓國的超強颱風「軒嵐諾」是2022年北太平洋西部及南海區域最強的熱帶氣旋，「軒嵐諾」在韓國造成11人死亡及一人失蹤，超過 5 000間房屋受損，經濟損失超過2 440億韓圓。

超強颱風「奧鹿」於二○二二年九月吹襲菲律賓，造成12人死亡、68人受傷及五人失蹤。強烈熱帶風暴「尼格」於二○二二年十月下旬吹襲菲律賓，造成164人死亡、270人受傷及28人失蹤，超過 200萬人受災，經濟損失超過131億菲律賓披索。此外，「馬勒卡」因為在其他語言有不適當的意思而被除名。