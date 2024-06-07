飛蟻｜別讓白蟻大軍佔領家園！100隻以上為警戒線　即學防蟻對策

隨着雨季來臨，路燈、騎樓也開始出現大量白蟻蹤跡，「黑壓壓一團」在空中盤旋的景象，絕對是很多人最不想看見的畫面，更別說如果是自家被入侵會多讓人崩潰。台灣除蟲專家「福來朗Hukurou」、台灣中興大學昆蟲系教授李後鋒均曾分享關於「白蟻」的小知識，表示可以從數量判斷住家遭入侵的情況，另外要盡量關好門窗、避免常開白色的燈光才不會徒增困擾。



李後鋒教授過去曾拍片分享，俗稱白蟻的大水蟻（大水螞蟻）雖然名字裏有個「蟻」字，但在生物學上歸屬於蜚蠊目的關係，白蟻其實在親源上和蟑螂較為接近，換言之，如果家中出現一大群的白蟻，在某種程度上等於「整群蟑螂（親戚）」。

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白蟻最讓人崩潰的除了數量極多之外，落地後「折翅交配」搞得滿地狼籍、再開始築巢侵蝕木頭等物，也是很多人最擔心的事情，為了盡量減少上述情況發生，李後鋒教授表示，可以先從數量判斷，在少於100隻的情況下比較可能「是從戶外進屋」，這時就該關好門窗、並關閉白色光源，若數量已經超過100隻有失控趨勢，則可能代表已有龐大巢穴、須請除蟲公司處理。

「福來朗Hukurou」也說明，晚上關緊門窗、關閉沒在使用的燈光，以及減少使用白色光源，雖然未必能完全杜絕，但至少可以有效降低被入侵的可能性，同時應注意家中的木頭以及潮濕環境；另外選用藥劑加壓處理過的木材，也可避免白蟻找上門。

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