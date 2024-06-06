端午節｜周日起料可見夏天的太陽　周一起日間炎熱最高32度

天文台預測高空反氣旋會在下週初逐漸影響廣東地區，下周日（9日）起將可見夏天的太陽，氣溫也會開始上升至攝氏30度以上，料下周一（10日）端午節部份時間有陽光，有一兩陣驟雨日間炎熱，最高32度，看龍舟比賽或游龍舟水要留意。炎熱天氣料一直持續至下周後期，隨着一股西南氣流在下周中至後期影響廣東沿岸，該區驟雨增多。



▼6月2日 東區龍舟競渡▼



+ 12

天文台指現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來一兩日逐漸被一股偏南氣流取代，同時一道低壓槽會為華南沿岸及南海北部帶來雷雨。

九天天氣預報顯示，明日（7日）料大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴；周六（8日）初時局部地區有雷暴，市區氣溫料重見3字頭，最高30度。

天文台今日早上11時半更新的九天天氣預報顯示，下周日起將可見夏天的太陽。（天文台圖片)

天文台預料高空反氣旋會在下周初逐漸影響廣東地區，該區天色較為明朗及炎熱。隨着一股西南氣流在下周中至後期影響廣東沿岸，該區驟雨增多。

天文台預測下周日日間短暫時間有陽光，市區最高31度；下周一端午節部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間炎熱，預測氣溫介乎27至32度。隨後兩日天氣相若，日間炎熱最高32度；到下周四及五（13及14日）要留意，天文台預測早上局部地區有雷暴，而日間炎熱；到下周六天氣轉差，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。