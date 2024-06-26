天氣交通｜酷熱警告生效　市區料達34度　新界再高一兩度

副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部。此外，一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨。天文台預測，今日（6月26日）部份時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹和緩東至東南風。酷熱天氣警告自6月20日發出以來，至目前仍然生效。



天文台於上午6時45分再度發出特別天氣提示，稱高溫天氣持續，籲市民補充足夠水份。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。 衞生署衞生防護中心今日（26日）也提醒市民，特別是進行戶外活動的人士，天氣酷熱，應採取適當措施，預防中暑及曬傷。此外，嬰兒及小童、長者、孕婦、長期病如心臟病或高血壓患者、戶外／體力勞動者和過胖人士均較易中暑，應特別注意。



圖為截至6月26日清晨6時，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月16日 日暈高掛吸改市民拍攝▼



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未來一兩日持續酷熱 新界料35度或以上

天文台指出，受副熱帶高壓脊影響，未來一、兩日中國東南部普遍晴朗及酷熱。預料一股西南氣流會在周末期間至下周初為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，該區仍然炎熱。 而副熱帶高壓脊會在下周中期再度覆蓋中國東南部 。

天文台展望，未來一、兩日持續酷熱，新界部份地區最高氣溫達35度或以上，大致天晴，但局部地區有驟雨。周末至下周初驟雨較多。

▼6月19日 早上驟雨下出現彩虹▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至6月26日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周四及周五達34度 7.1局部地區有雷暴

天文台九天天氣預報顯示，明日（27日）及周五（28日）均大致天晴，日間酷熱，介乎29至34度；但周四局部地區有驟雨。

周六（29日）至下周一（7月1日）均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，其中下周日（30日）及下周一局部地區有雷暴。 周六最高33度，周日及下周一介乎28至32度。

下周二（7月2日）至下周四（7月4日）均短暫時間有陽光，有驟雨，下周二料最高32度；下周三及下周四酷熱，最高達33度。

運輸署於6時10分表示， 因路面下陷，牛頭角道（往觀塘方向）近牛頭角市政大廈的部份行車線現已封閉。另外，因水管緊急維修，寶湖道（往寶鄉街方向）介乎中華基督教會馮梁結紀念中學與南運路之間的全線仍然封閉。同因水管緊急維修，竹園道（往沙田㘭道方向）近雅竹街的唯一行車線現已封閉。