潮濕｜家居防霉防蟲5方法　不一定要用抽濕機？只在這時段開窗

5個方法，搞定梅雨季煩惱！



開風扇有助降低濕度？食物存放也要注意 看看收納王子整理的防霉防蟲方法

潮濕｜防霉防蟲5方法 降濕度不一定要用抽濕機 只在這時段開窗（01製圖）

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秘訣1：適度開關窗

梅雨季要適度開窗，防止潮氣跑進來。

早晚時段緊閉窗戶，中午時段可適度開窗，避免濕氣滯留。

秘訣2：家電巧利用

可以利用風扇，增加空氣對流，讓空氣流通。

提高家電使用頻率，通電，以機身熱能達到抽濕目的。

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秘訣3：居家常消毒

梅雨季節，容易滋生細菌，在清洗衣物和居家清潔的時候，也可以多使用消毒用品，防止細菌滋生。

秘訣4：準備抽濕神器

衣櫃等密閉空間，使用抽濕袋，降低空間濕度。

可以使用竹炭/咖啡渣等材料DIY抽濕包，既能吸收潮氣，還能去除霉味。

濕度常年很高的地區，也可以上科技（抽濕機）來降低空間濕度。

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秘訣5：注意食物存放

注意家中乾貨等食材的儲存，定期清理和收納，防止發霉生蟲。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

【本文獲「收納王子」授權轉載，微信公眾號：shouna_prince】