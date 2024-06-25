潮濕｜家居防霉防蟲5方法 不一定要用抽濕機？只在這時段開窗
撰文：收納王子
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5個方法，搞定梅雨季煩惱！
開風扇有助降低濕度？食物存放也要注意 看看收納王子整理的防霉防蟲方法
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秘訣1：適度開關窗
梅雨季要適度開窗，防止潮氣跑進來。
早晚時段緊閉窗戶，中午時段可適度開窗，避免濕氣滯留。
秘訣2：家電巧利用
可以利用風扇，增加空氣對流，讓空氣流通。
提高家電使用頻率，通電，以機身熱能達到抽濕目的。
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秘訣3：居家常消毒
梅雨季節，容易滋生細菌，在清洗衣物和居家清潔的時候，也可以多使用消毒用品，防止細菌滋生。
秘訣4：準備抽濕神器
衣櫃等密閉空間，使用抽濕袋，降低空間濕度。
可以使用竹炭/咖啡渣等材料DIY抽濕包，既能吸收潮氣，還能去除霉味。
濕度常年很高的地區，也可以上科技（抽濕機）來降低空間濕度。
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秘訣5：注意食物存放
注意家中乾貨等食材的儲存，定期清理和收納，防止發霉生蟲。
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