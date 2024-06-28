七一天氣｜假期出外注意　天文台料有雷暴及驟雨　部分地區仍酷熱

副熱帶高壓脊會在今日（6月28日）繼續為廣東地區帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。位於菲律賓附近的熱帶擾動會在未來一兩日（6月28及29日）移向南海東北部，為該區天氣帶來額外變數。受該擾動及西南氣流影響，週末期間及七一假期華南沿岸有驟雨及雷暴，但部分地區仍然酷熱。



受副熱帶高壓脊影響，過去數日中國東南部陽光充沛，並持續酷熱。本港方面，6月27日天文台錄得最高氣溫34.4度，是今年以來的最高紀錄。

雖然副熱帶高壓脊會在今日繼續為廣東地區帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，但隨著副熱帶高壓脊在週末期間及下週初稍為東退，本港的天氣將略有變化。

廣東沿岸天氣將會受溫暖潮濕的西南氣流主導，雖然陽光有所減少，但部分地區天氣仍然酷熱，而且隨著對流活動增加亦會有驟雨及雷暴。

圖一 熱帶擾動正為菲律賓附近帶來驟雨（香港天文台授權使用）

另一方面，從衛星雲圖（圖一）可以見到一個熱帶擾動正為菲律賓附近帶來驟雨。大多數電腦模式預料此熱帶擾動會在本週末移向南海東北部，為該區的天氣增添變數。

電腦模式對這個熱帶擾動的發展仍有分歧。歐洲電腦模式及人工智能電腦模式兩者均預測該熱帶擾動不會有太大發展，但美國電腦模式則預計其有閉合環流，南海颱風電腦模式甚至預計熱帶擾動中會有熱帶氣旋生成（圖二）。

不過，不同電腦模式都預料這個熱帶擾動移動速度頗高，而且南海垂直風切變較大（圖三），相信這個熱帶擾動顯著增強的機會較低。

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無論如何，受西南氣流及熱帶擾動影響，本港週末至下週初有幾陣驟雨，但部分地區仍然酷熱。

市民在長週末計劃戶外活動時，要留意身體狀況，量力而為，盡量避免長時間曝露在陽光下，多補充水分及做足防暑措施，並請留意天文台的最新天氣預測及「我的天文台」應用程式推送的天氣提示信息。

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原文：七一假期天氣展望 作者：葉翎、黃家興、林家輝、郭于庭