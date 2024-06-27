酷熱天氣｜6月酷熱日子平2016年紀錄　平安鐘每天逾1800宗求助

本港天氣持續酷熱，天文台聯同長者安居協會，提醒市民提防極端天氣，關心長者健康。天文台署理助理台長鄭元中預計，6月有連續9日達到33度或以上，平了2016年的紀錄，預測未來一兩日繼續受高溫影響，可能有35度或以上。



長者安居協會說、平安鐘在今年第一個酷熱警告發出至今、接獲的求助數字有上升，其中上周、即6月17日至23日，每日平均接獲超過1800宗求助、比對上一個星期增加一成半。協會呼籲長者應避免在最熱時間外出，如有不適，應立刻休息，按「一線通平安鐘」求助或求醫。



酷熱天氣持續，天文台及長者安居協會提醒市民提防極端天氣及關心長者健康。何倩瑜攝）

天文台展望未來一兩日仍然酷熱，明日新界部分地區最高氣溫達35度或以上，周未至下周初驟雨較多。天文台署理助理台長鄭元中表示，6月21日夏至當日氣溫高達34度，平1980年以來夏至最高紀錄。另外，天文台預計今年6月有9日酷熱天氣，平2016年以來的紀錄。

長者安居協會行政總裁王虹虹表示，今年首個酷熱天氣警告生效（6月13日）後，協會接獲的求助及送院個案大致呈上升趨勢。她形容升幅屬嚴重，估計長者因對酷熱天氣準備不足而需要求助。

天文台署理助理台長鄭元中預計今年6月有9日為酷熱天氣，平2016年以來紀錄。（何倩瑜攝）

協會表示，由6月17至21日連續五日，每日有超過1,800宗求助，比對上一星期平均每日只有超過1,560宗，高出一成半，送院個案在一星期間增超過2成，長者入院主要因暈眩及身體痛症。

王虹虹表示，截至6月26日下午6時，6月份透過「一線通平安鐘」服務尋求支援及關懷服務共有40,780人次；透過「一線通平安鐘」服務需送入急症室則有2,064人次。

長者屬易中暑人士 應提高警惕

王虹虹提醒，長者屬較易中暑人士，應提高警惕及避免在最熱時間下外出。若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等徵狀，應立刻休息，按「一線通平安鐘」求助或求醫。

長者安居協會行政總裁王虹虹表示，上周(6月17日-23)平安鐘求助個案平均1800宗，呼籲長者在酷熱下、避免長時間在戶外逗留。（何倩瑜攝）

酷熱天氣可引起熱衰竭及中暑，亦會引發頭暈、頭痛、脫水、認知功能下降、心情煩躁及失眠等徵狀，更可誘發心血管病。持續高溫的天氣引起的健康問題有延遲效應，影響未必即時出現，對於有高血壓、心臟病等慢性疾病的長者，增加身體負荷。