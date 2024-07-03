酷熱天氣｜今日最高34度　局部地區有驟雨　新界再高一兩度

副熱帶高壓脊正覆蓋中國東南部。同時，一股偏南氣流影響廣東沿岸。天文台預測，今日（7月3日）大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹和緩南至東南風。天文台展望，未來兩三日大致天晴，持續酷熱，部份地區最高氣溫達35度或以上。



酷熱天氣警告已於1日上午8時30分發出。天文台昨日（2日）下午4時20分再發特別天氣提示，稱高溫天氣持續，籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。



圖為截至7月3日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼6月28日 彩虹在上午及下午出現▼



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下周初有幾陣驟雨 但持續酷熱

天文台指出，副熱帶高壓脊會在本周餘下時間為中國東南部帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣。隨著副熱帶高壓脊稍為減弱及受偏南氣流影響，下周初廣東沿岸有幾陣驟雨，但天氣仍然酷熱。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至7月3日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼6月15日 灣仔海旁黃色暴雨下天氣突變▼



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明日至小暑均34度 下周日至四達33度

天文台九天天氣預報顯示，明日（4日）至二十四節氣小暑的周六（6日），最高氣溫均達34度。明日大致天晴，但局部地區有驟雨。周五（5日）大致天晴及酷熱，周六則局部地區有驟雨。

下周日（7日）至下周四（11日）均部份時間有陽光，期間有幾陣或一兩陣驟雨，最高氣溫均33度。