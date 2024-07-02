抽濕機｜睡時不建議使用！留意3大禁忌　晾衫衣物別「這樣掛」

許多人皆搬出抽濕機（除濕機）來去除家中的濕氣，但你知道除濕機的使用禁忌嗎？台灣電力公司早前曾發文提醒民眾，千萬要注意抽濕機的水箱是否過滿，否則恐怕會因電線走火引起自燃。此外，台電也提出兩招檢查和清潔抽濕機的方法，呼籲大家開抽濕機時不可大意。而台電此前亦特地整理三大錯誤的抽濕機使用方法，一起來看看！



一般人使用抽濕機時，應避免將衣物晾在抽濕機的正上方，避免衣物不小心掉落，遮擋住出風口。（Canva）

台電在Facebook專頁發文表示，家中的抽濕機水箱不可太滿，否則容易產生短路，若再碰上老舊電線外露，恐怕會引起電線走火，釀成抽濕機自燃的恐怖意外。對此，台電也分享兩招檢查和清潔抽濕機的方法。首先，台電指出，抽濕機剛買回來或一段時間未使用後，可以特意把水箱裝滿後再開啟抽濕機，測試期滿水自動斷電的功能是否正常，防患未然。

另外就是要記得定期清理抽濕機水箱，台電說明，抽濕機水箱若沒有清理，容易滋生黴菌影響家庭衛生，且水箱濕氣也有可能使得內部的零件受潮，讓故障的機會增加。最後，台電也提醒，開抽濕機時周邊切忌擺放易燃物，使用時搭配電風扇、循環扇能更加省電。

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此前，台電亦曾發文表示，許多人會將衣服晾在室內，開抽濕機來乾衣，但使用抽濕機時千萬要留意三大地雷：

1. 避免將衣物晾在抽濕機正上方

一般人使用抽濕機時，應避免將衣物晾在抽濕機的正上方，避免衣物不小心掉落，遮擋住出風口。

2. 不可將衣物直接覆蓋在抽濕機上

許多人為了趕快晾乾衣服，會直接把衣物覆蓋在抽濕機上，實際上，衣物或者任何物品都應與出風口保持距離，否則將導致抽濕機散熱不良，造成抽濕機故障，嚴重甚至會引發火警！

3. 避免在睡覺或無人看管時使用

台灣曾發生多起因抽濕機造成的火警，若無人在家或者人在睡覺，最好不要使用抽濕機，以免發生異常時無法即時處理。

使用抽濕機時關閉窗戶、搭配電扇，抽濕率更好！

台電提醒，抽濕機使用時一定要與周圍牆壁及窗簾等保持適當距離，也要定期清理濾網，而為避免瑕疵抽濕機再度引發意外，使用前一定要確認是不是公告召回的瑕疵機種。最後，台電建議，使用抽濕機時要關閉窗戶，減少室外濕氣入內，再搭配電風扇或循環扇，加速空氣循環對流，抽濕效率更佳，也能挑選能源效率標示一級的機種，才能有效省電。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：除濕機千萬別邊睡覺邊開！台電曝3大使用禁忌「做白工又恐釀災」，搭配1物發揮最大效率】