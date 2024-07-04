天文台：本港以南雷雨區漸靠近沿岸地區　未來兩三小時或影響本港

天文台今早（4日）8時02分發出特別天氣提示，指驟雨正影響本港，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴，提醒市民請提高警惕。受副熱帶高壓脊天文台預測，今日大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有狂風雷暴，日間部份時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩東南風。



圖為截至7月4日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

天文台預測7月4日日間部份時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。（資料圖片/廖雁雄攝）

天文台預測7月4日日間部份時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。（資料圖片/廖雁雄攝）

【12:30】位於本港以南的雷雨區正逐漸靠近沿岸地區，並可能在未來兩三小時影響本港，市民請留意天氣變化。

【08:02】天文台特別天氣提示指，驟雨正影響本港，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴，提醒市民請提高警惕。

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