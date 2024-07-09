酷熱天氣｜周三氣溫又回升至34度　持續高溫維持至下周中期

天氣持續酷熱，原來每年夏至前後，香港都分別有一次「日當頭」現象，今年第二次出現這現象就在今日（9日）中午12時29分發生，太陽直照在頭殼頂時，身後原來沒有影。



本港下午各區氣溫普遍上升至34度或以上，上水高達36.7度。天文台修訂明日（10日）的天氣預測，最高氣溫調高一度，達致34度，連周本周六、日（13、14日）亦是最高氣溫34度，未來九天酷熱的日子有三天，其餘六天最高氣溫也是33度。



今日（9日）中午出現「日當頭」太陽直照的現象，中環街頭路人情況。（廖雁雄攝）

今日（9日）中午出現「日當頭」太陽直照的現象，深水埗街頭路人情況。（黃浩謙攝）

今日（9日）中午出現「日當頭」現象，當時的太陽情況。（黃浩謙攝）

受偏南氣流影響，天文台今日（9日）表示，未來兩三日廣東沿岸持續酷熱，亦有幾陣驟雨。隨著副熱帶高壓脊向西伸展，周末至下周初中國東南部仍然酷熱。一道廣闊低壓槽會為南海中部至菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。

副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。本港下午各區氣溫普遍上升至34度或以上。一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。

天文台截至今日（9日）下午6時，在多區錄得超過34度的酷熱高溫，其中上水和大隴都超過36度。（天文台圖片）

未來九天天氣預告。（天文台圖片）

展望本周餘下時間持續酷熱，部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。未來九天天氣方面，明日（10日）最高氣溫調高一度，最高為34度，連同連周本周六、日（13、14日）亦是最高氣溫34度，預計亦是酷熱的日子，這三天都是會有一兩陣或幾陣驟雨。

下周一起（15日），一連四日的最高氣溫為33度，其中下周三、四（17、18日）將會有幾陣驟雨。