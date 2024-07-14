DSE｜南海中南部熱帶低氣壓大致移向越南中部　放榜日多雲有驟雨

天文台今早（14日）的特別天氣提示，指出按照現時預測路徑，位於南海中南部的熱帶低氣壓會大致移向越南中部沿岸，與香港保持約800公里甚至更遠的距離，對本港的威脅不大。正午12時，位於南海中南部的熱帶低氣壓，集結在峴港之東南偏東約410公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向越南中部沿岸。



本周三（17日）是DSE放榜日子，外國天文網站亦預測，當日沒有低氣壓影響本港，預料到本周六（20日）將見接近海南。



副熱帶高壓脊會在明日（15日）繼續為中國東南部帶來酷熱的天氣，同時位於南海中南部的熱帶氣旋，會大致移向越南中部沿岸。在副熱帶高壓脊及該熱帶氣旋的共同影響下，未來一兩日廣東沿岸風勢稍為增強，驟雨逐漸增多。



外國天文網站預測，香港本周三（17日）DSE放榜日的上午7時，位於南海中南部的熱帶低氣壓位於越南中部﹐香港未受低壓槽影響。（Windy.com）

外國天文網站預測，香港本周六（20日）上午11時起，低壓槽將影響海南。（Windy.com）

天文台表示，正午12時，位於南海中南部的熱帶低氣壓，集結在峴港之東南偏東約410公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向越南中部沿岸。

本港今日大致多雲，有一兩陣驟雨，下午部分時間有陽光及酷熱。吹和緩東至東南風，稍後離岸風勢間中清勁，高地間中吹強風。

展望明日（15日）短暫時間有陽光，日間仍然酷熱。隨後兩三日驟雨較多，局部地區有雷暴。

副熱帶高壓脊會在明日（15日）繼續為中國東南部帶來酷熱的天氣，同時位於南海中南部的熱帶氣旋會大致移向越南中部沿岸。隨著一道廣闊低壓槽在本周中期影響南海北部，該區有驟雨及雷暴，預料該低壓槽會在本周後期稍為減弱，廣東沿岸地區再度酷熱。

未來九天天氣預測。（天文台圖片）

未來九天天氣預測，未見有酷熱情況，最高氣溫為33度的日子有四天，包括明天（15日）、本周五六（19、20日），及下周二（23日）。其中在本周三（17日）是DSE放榜日子，天文台預測當日大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。

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