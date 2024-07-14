天文台一度發出黃色暴雨警告　多啦A夢展覽今晚全部場次取消

天文台今日（14日）傍晚第三度發出特別天氣提示，指受雷雨區影響，短期內本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴，市民請提高警惕。天文台在晚上7時發出黃色暴雨警告信號，至晚上9時35分取消。



「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」主辦當局6時許再公布，指由於天氣突然轉壞，為顧及安全，今日下午4時起K11 MUSEA六樓空中樂園及地下免費戶外展區已暫停開放，今晚全部場次取消，已安排持票人士再擇其他時間入場。



天文台7月14日晚上7時雷達圖顯示，雷雨區集中在九龍西至荃灣一帶。（天文台圖片)

【21:40】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【21:35】天文台取消黃色暴雨警告。

【20:30】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【19:02】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

7月14日截至晚上7時半的一個小時，大雨地區主要集中心在港島、九龍西至荃灣一帶。（天文台圖片）

【19:00】天文台發出黃色暴雨警告信號。

【18:36】天文台：受雷雨區影響，短期內本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。市民請提高警惕。

【17:45】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【16:38】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。 在下午4時35分左右，中環碼頭錄得每小時約75公里的強陣風。

天文台下午4時半發出特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。 在下午4時35分左右，中環碼頭錄得每小時約75公里的強陣風。天文台下午5時45分再公布，預料強陣風繼續吹襲香港。

天文台7月14日下午4時42分雷達圖顯示，雷雨區由東南面，一直向西北移動掠過本港。（天文台圖片)

正舉行的「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」，預約免費展區的4時30分及5時場次因落大雨暫停，主辦當局即時疏散場內人士，現場逾百人逗留在展區外。

主辦當局6時許再公布，指由於天氣突然轉壞，為顧及安全，今日下午4時起K11 MUSEA六樓空中樂園及地下免費戶外展區已暫停開放。

(1) 地下——免費展區：「100%多啦A夢户外展區」



已預約今日下午4時30分至晚上9時30分的場次，但無法入場的免費預約人仕，敬請保留 閣下KLOOK預約的QR Code，將可以在未來三日內的開放時段(即上午10時至下午9時30分），憑該QR Code再次到場，根據當時天氣及人流等，重新輪候進入戶外展區 。



(2) 6樓——收費展區：「100%空中樂園」



持有今日下午4時至晚上9時30分場次的人士，若因天雨關係無法進入空中樂園，請保留手帶及已獲派發的免費戶外區入場證，可以在展期內往後任何日子入場。屆時請出示相關手帶及入場證，以輪候進入空中樂園，並會再獲派發地下免費戶外展區的入場證 輪候入場。



免費展區展期：7月13日 - 8月11日



收費展區展期：7月13日 - 8月18日



天文台7月14日下午4時半更新九天氣預報。(天文台圖片)

未來九天天氣預測，未見有酷熱情況，最高氣溫為33度的日子有四天，包括明天（15日）、本周五六（19、20日），及下周二（23日）。其中在本周三（17日）是DSE放榜日子，天文台預測當日大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。