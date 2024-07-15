天氣｜天文台：本港以東雷雨區逐漸靠近　料未來一兩小時影響本港

驟雨正影響廣東沿岸。同時副熱帶高壓脊覆蓋中國東南部。天文台預測，今日（7月15日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時部份地區雨勢較大及有狂風雷暴。最低氣溫約28度，日間短暫時間有陽光及酷熱，最高氣溫約33度。吹和緩至清勁東至東南風，高地間中吹6級強風。酷熱天氣警告已於1日上午8時30分發出，至今維持生效。



天文台在上午6時35分發出特別天氣提示，稱位於本港以東的雷雨區正逐漸靠近，預料會在未來一兩小時影響本港，市民請留意天氣變化。天文台在5時40分亦曾發出特別天氣提示，稱在上午5時35分左右，塔門錄得每小時約70公里的強陣風，預料時速達70公里或以上的強陣風繼續吹襲新界。市民如身處室外，請盡快到安全地方躲避。另外，天文台上午5時15分發出雷暴警告，有效時間至今日上午6時30分，預料新界有局部地區狂風雷暴。



在清晨5時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在峴港之東南偏東約180公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移向越南中部，並逐漸減弱。



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廣闊低壓槽本周中期影響南海

天文台指出，副熱帶高壓脊會在今日繼續為中國東南部帶來酷熱的天氣，同時位於南海中部的熱帶氣旋會移向越南中部。在副熱帶高壓脊及該熱帶氣旋的共同影響下，今日廣東沿岸風勢稍為增強及有驟雨。隨著一道廣闊低壓槽在本周中期影響南海北部，該區仍有驟雨及雷暴。預料該低壓槽會在本周後期稍為減弱，廣東沿岸地區再度酷熱。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至7月15日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周六及周日有狂風雷暴 持續酷熱

根據天文台九天天氣預報，明日（16日）至周四（18日）均大致多雲，有驟雨及局部地區有雷暴，氣溫介乎28至32度。周五（19日）最高氣溫回升至33度，有幾陣驟雨，日間酷熱。

周六（20日）亦高達33度，與下周日（21日）均有幾陣驟雨及有狂風雷暴，其中周日最高氣溫回落至32度。

下周一（22日）及下周二（23日）天氣好轉，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光及酷熱，其中下周二最高氣溫回升至33度。