天文台7時25分取消黃色暴雨警告　今日料有驟雨及狂風雷暴

天文台於今晨（16日）上午7時25分取消黃色暴雨警告信號。天文台指出，位於南海的廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨。而副熱帶高壓脊覆蓋中國東南部。天文台預測，今日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，下午短暫時間有陽光，最高氣溫約32度，吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。



天文台於5時發出特別天氣提示，指香港東南海域持續有雷雨區發展，並會在短期內影響本港。到5時15分另一特別天氣提示，稱短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。到5時35分發出黃色暴雨警告，同時發出特別天氣提示稱，港島南區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。



圖為截至7月16日清晨5時45分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至7月16日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼6月15日 天文台錄得1.2萬次閃電▼



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未來兩三日驟雨雷暴 低壓區料移向菲律賓

天文台指出，受南海的廣闊低壓槽和中國東南部的副熱帶高壓脊影響，未來兩三日廣東沿岸有驟雨及雷暴。預料現時位於西北太平洋的低壓區會在未來一兩日大致移向菲律賓，並為該區帶來不穩定天氣，但其後的發展和路徑存在變數。。

▼7月5日 天文台錄得氣溫創入夏新高▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至7月16日清晨5時40分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六至下周一有狂風雷暴 仍達32度或以上

根據天文台九天天氣預報，明日（17日）及周四（18日）均大致多雲，有驟雨及局部地區有雷暴，氣溫介乎28至32度。周五（19日）最高氣溫回升至33度，有幾陣驟雨，日間酷熱。

周六（20日）至下周一（22日）均有驟雨及狂風雷暴，其中周六日間酷熱達33度，下周日（21日）及下周一回落至32度。

下周二（22日）及下周三（24日）天氣好轉，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光及酷熱，其最高氣溫回升至33度。