華南沿岸及南海北部廣闊低壓槽一兩日內減弱　天文台：下周初酷熱

天文台今日（30日）表示，現時為華南沿岸及南海北部帶來驟雨的廣闊低壓槽，會在未來一兩日減弱。隨著高空反氣旋逐漸增強，本周後期至下周初，中國東南部漸轉天晴酷熱。



今日截至上午11時半，全港降雨分布情況。（天文台圖片）

7月17日，本港天色晴朗。（資料圖片）

天文台表示，一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。本港在凌晨時分，都有降雨，累計以港島東和將軍澳稍多，早上開始雨勢減退。

今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，稍後雨勢有時較大。吹和緩東南風。未來一兩日驟雨逐漸減少。

隨著高空反氣旋逐漸增強，本周後期至下周初，中國東南部漸轉天晴酷熱，但仍有一兩陣驟雨。

未來九天天氣預報。（天文台圖片）

未來九天天氣方面，天文台再修訂下周初的天氣，由昨天（29日）預測的一連四日酷熱，又調整至前天（28日）預測，維持在下周日、一（4、5日）兩天最高氣溫為34度的酷熱天氣，隨後二天（6至8日）大致天晴，最高氣溫33度。

明天（31日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時驟雨較多，下午短暫時間有陽光。

▼7月29日 機場附近擬似出現水龍捲▼

