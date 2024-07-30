天氣｜今日有驟雨雷暴 早上多區雨量約20毫米 稍後雨勢有時較大
撰文：蕭通
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一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。今早（30日）本港多處地區錄得約20毫米雨量。天文台於凌晨1時40分曾發出特別天氣提示， 稱短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。
天文台指出，一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。天文台預測，本港今日（30日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。最高氣溫約30度。稍後雨勢有時較大。吹和緩東南風，離岸風勢間中清勁。天文台展望，未來一兩日驟雨逐漸減少。接近周末至下周初部份時間有陽光及酷熱。
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本周後期天色好轉 日間酷熱
天文台表示，一道廣闊低壓槽會在今日為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。預料該低壓槽會在未來一兩日稍為減弱，但沿岸地區仍有幾陣驟雨。隨著高空反氣旋逐漸增強，本周後期至下周初中國東南部天色好轉，日間酷熱。
▼天文台九天天氣預報▼
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周五開始日間酷熱 下周日起連日34度
根據天文台九天天氣預報，明日（31日）及周四（8月1日）仍有驟雨及雷暴，但短暫或部份時間有陽光，介乎28至32度。
周五（8月2日）起至下周三（8月7日）均日間酷熱。其中，周五及周六（8月3日）最高33度，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。
下周日（8月4日）至下周三升至34度，下周日與下周一（8月5日）均部份時間有陽光，局部地區有驟雨。下周二（8月6日）及下周三天色進一步好轉，均大致天晴。
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