中國東南部漸轉天晴天氣持續酷熱　天文台：下周日起連續五天34度

7月來到最後一天，天文台今日（31日）表示，一股偏南氣流會在明日（1日）為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。受高空反氣旋影響，隨後數日中國東南部漸轉天晴，天氣持續酷熱，但仍有一兩陣驟雨。



本港早上曾經發出三個小的黃色暴雨警告信號，但未來九天天氣預測，下周日（4日）起一連五日的最高氣溫升至34度，日間酷熱及天晴。



天文台總部7月7日下午2時50分錄得34.8度，再創今年氣溫新高。在長洲東灣泳灘，有市民及遊客落水消暑。（資料圖片/廖雁雄攝）

天文台總部7月7日下午2時50分錄得34.8度，再創今年氣溫新高。有到長洲的市民及遊客用不同方法消暑，開傘吃冰凍西瓜似乎是不少人的選擇。（資料圖片/廖雁雄攝）

天文台表示，一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。本港今早多處地區錄得超過40毫米雨量。下午及今晚天氣大致多雲，間中有驟雨及有幾陣狂風雷暴，稍後驟雨減少。吹和緩偏南風，初時離岸風勢清勁。

今日（31日）截至上午10時30分，本港各區降雨情況，雨勢最大在荃灣及葵青區。（天文台圖片）

天文台表示，受高空反氣旋影響，隨後數日中國東南部漸轉天晴，天氣持續酷熱，但仍有一兩陣驟雨。展望明日（1日）仍有幾陣驟雨，隨後數日漸轉天晴，天氣持續酷熱。

未來九天天氣預測。（天文台圖片）

未來九天天氣預測，天文台就下周初的酷熱持續日子，近日每天都在修訂，昨天（30日）減至維持僅在下周日、一（4、5日）兩天酷熱，今天大幅增至五日，延至下周四（8日）都是天氣酷熱，最高氣溫為34度。

▼7月7日 氣溫又再創入夏新高▼

