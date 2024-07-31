中國東南部漸轉天晴天氣持續酷熱 天文台：下周日起連續五天34度
撰文：余心美
出版：更新：
7月來到最後一天，天文台今日（31日）表示，一股偏南氣流會在明日（1日）為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。受高空反氣旋影響，隨後數日中國東南部漸轉天晴，天氣持續酷熱，但仍有一兩陣驟雨。
本港早上曾經發出三個小的黃色暴雨警告信號，但未來九天天氣預測，下周日（4日）起一連五日的最高氣溫升至34度，日間酷熱及天晴。
天文台表示，一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。本港今早多處地區錄得超過40毫米雨量。下午及今晚天氣大致多雲，間中有驟雨及有幾陣狂風雷暴，稍後驟雨減少。吹和緩偏南風，初時離岸風勢清勁。
天文台表示，受高空反氣旋影響，隨後數日中國東南部漸轉天晴，天氣持續酷熱，但仍有一兩陣驟雨。展望明日（1日）仍有幾陣驟雨，隨後數日漸轉天晴，天氣持續酷熱。
未來九天天氣預測，天文台就下周初的酷熱持續日子，近日每天都在修訂，昨天（30日）減至維持僅在下周日、一（4、5日）兩天酷熱，今天大幅增至五日，延至下周四（8日）都是天氣酷熱，最高氣溫為34度。
▼7月7日 氣溫又再創入夏新高▼
天文台：珠江口一帶持續有雷雨區發展 未來一兩小時影響本港華南沿岸及南海北部廣闊低壓槽一兩日內減弱 天文台：下周初酷熱天氣｜今日有驟雨雷暴 早上多區雨量約20毫米 稍後雨勢有時較大低壓槽減弱 高空反氣旋逐漸增強 天文台預測下周連續四日酷熱