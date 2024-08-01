天氣｜今日大致多雲最高32度　早上驟雨較多及有幾陣雷暴

一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。本港方面，今早部份地區錄得約10毫米雨量。此外，高空反氣旋正覆蓋中國東南沿岸。天文台預測，本港今日（8月1日）大致多雲，有幾陣驟雨。早上驟雨較多及有幾陣雷暴，日間部份時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。吹和緩南至西南風，初時離岸風勢間中清勁。天文台展望，隨後數日漸轉天晴，日間持續酷熱，部份地區最高氣溫達34度或以上。



圖為截至8月1日清晨5時45分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至8月1日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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隨後數日漸轉天晴 但有一兩陣驟雨

天文台表示，一股偏南氣流會在今日為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。受高空反氣旋影響，未來數日中國東南部漸轉天晴，天氣持續酷熱，但仍有一兩陣驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月1日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周五起酷熱 下周日至周四達34度

根據天文台九天天氣預報，明日（2日）起至下周五（9日）均日間酷熱，最高氣溫達33度或以上。明日部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。

周六（3日）至下周一（5日）均大致天晴，但局部地區有驟雨。其中，下周日（4日）起至下周四（8日）均料高達34度。

當中下周二（6日）及下周三（7日）天晴，下周四大致天晴，但局部地區有驟雨。下周五（9日）仍然酷熱，最高溫回落至33度，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。