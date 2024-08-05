極端酷熱天氣｜今日市區34度　上水下午將飆至38度　局部地區驟雨

天文台今日（5日）上午10時發出特別天氣提示，提醒市民天氣極端酷熱及高溫天氣持續，留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。避免戶外劇烈運動。如感不適，應盡快求醫。勞工處亦於上午8時40分發出黃色工作暑熱警告。分區天氣預測，上水將於今天下午1時飆升至38度。



高空反氣旋正覆蓋華南。此外，驟雨影響廣東東部沿岸。天文台預測，本港今日大致天晴，局部地區有驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏西風。天文台展望，隨後數日大致天晴及持續酷熱，明日（6日）及星期三局部地區有驟雨。



酷熱天氣警告已於1日下午1時20分發出，至目前仍然生效。天文台昨午6時20分發出特別天氣提示，稱高溫天氣持續，籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。



圖為截至8月5日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

天文台今日（5日）分區天氣預測，上水在下午1時將飆升至38度。（天文台圖片）

▼7月7日 氣溫又再創入夏新高▼



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高空反氣旋下晴朗 高溫或觸發驟雨雷暴

天文台表示，高空反氣旋會在未來數日為華南帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣。同時，高溫亦可能觸發驟雨及雷暴。預料一股西南氣流會在本周後期至下周初影響華南沿岸，該區天氣仍然酷熱。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月5日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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至下周日持續酷熱 周三及周四達34度

根據天文台九天天氣預報，明日（6日）至下周日（11日）持續酷熱，周三（7日）及周四（8日）高達34度，其餘日子均高達33度。

明日部份時間有陽光，有幾陣驟雨。早上局部地區有雷暴。周三大致天晴，局部地區有驟雨。周四及周五（9日）天氣進一步好轉，均大致天晴。但周六（10日）及下周日再有驟雨，部份時間有陽光。

下周一（12日）及下周二（13日）最高氣溫回落至32度，料短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。