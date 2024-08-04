極端酷熱｜天文台：未來數日持續酷熱 周一新界部分地區高逾35度
撰文：余心美
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今日（4日）是「全民運動日2024」，市民注意在戶外或沒空調的體育館做運動，注意健康狀況及補充水份。正午時分，本港多處地區氣溫上升至34度左右，其中在上水最高錄得36度。天文台預測，下午極端酷熱，最高氣溫約35度。
天文台表示，高空反氣旋會在未來數日為華南帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣。高溫同時亦可能觸發驟雨及雷暴。預測明日（5日）新界部分地區最高氣溫達35度或以上，包括將軍澳、沙田、大埔等。
天文台表示，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。正午時分，本港多處地區氣溫上升至34度左右，新界北更超過35度，包括上水、打鼓嶺、大埔等。
今日天晴，下午極端酷熱，最高氣溫約35度，截至下午2時40分，全港最高氣溫是上水的37度。吹輕微至和緩偏西風。明日新界部分地區最高氣溫達35度或以上。
天文台表示，高空反氣旋會在未來數日，為華南帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣。同時，高溫亦可能觸發驟雨及雷暴。
預料一股西南氣流會在本周後期至下周初影響華南沿岸，該區天氣仍然酷熱。
未來九天天氣預測，明天（5日）及周三、四(7、8日)最高氣溫都有34度，是酷熱天氣，周二有幾陣驟雨，氣溫稍跌1度，最高氣溫33度。
本周六（10日）起驟雨增多，至下周一、二（12、13日）都會有幾陣驟雨，最高氣溫進一步跌至32度。
▼6月23日 天文台總部下午錄得33.9度高溫▼
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