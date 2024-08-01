高空反氣旋為中國東南部帶來酷熱 天文台：8.4上水打鼓嶺36度
撰文：余心美
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天文台今日（1日）表示，高空反氣旋會在未來數日為中國東南部帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。周末期間至下周初，廣東沿岸風勢微弱，該區局部地區有驟雨。
本港下周日（4日）起一連五日最高氣溫34度，天氣酷熱，其中在上水及打鼓嶺，首天最高氣溫預測將升至36度。
天文台於下午1時20分發出酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，市民應慎防中暑。
今日踏入八月，天文台表示，高空反氣旋正為中國東南部帶來炎熱的天氣。此外，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。
本港下午部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨，今晚大致多雲。吹和緩南至西南風。
分區氣溫預測所見，天文台表示，由下周日至四（4至8日）全港最高氣溫為34度，在上水和打鼓嶺在這五天內，在8月4日出現最高氣溫36度。
展望未來數日大致天晴，局部地區有驟雨。日間持續酷熱，部分地區最高氣溫達34度或以上。
未來九天天氣預測，明天及周六（2、3日）部分時間有陽光，日間酷熱，兩天都有驟雨。然後就是一連五天氣溫酷熱，到下周五、六（9、10日）最高氣溫稍為回落至33度，會有一兩陣驟雨。
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