酷熱天氣｜今日大致天晴　市區最高34度　新界再高一兩度

受高空反氣旋影響，華南地區天色大致良好。天文台預測，本港今日（8日）大致天晴，早上最低氣溫約28度。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹和緩西至西南風。天文台展望，未來數日持續酷熱。周末至下周初有幾陣驟雨。



酷熱天氣警告已於昨日（7日）上午6時45分發出。天文台亦於昨午4時20分再發特別天氣提示，稱高溫天氣持續，籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。



圖為截至8月8日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼8月5日 上水酷熱氣溫38.9度▼



+ 23

未來數日持續酷熱 下周中期有幾陣驟雨

天文台表示，高空反氣旋會在未來數日為華南地區帶來持續酷熱的天氣。受西南氣流影響，周末至下周初沿岸地區雲量較多。預料高空擾動會在下周中期為廣東帶來幾陣驟雨。此外，位於台灣以東海域的廣闊低壓區會在未來一兩日於該區徘徊並帶來不穩定天氣。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月8日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月24日 受超強颱風格美影響傍晚出現「火燒天」▼



+ 20

明日仍達34度 下周二回落至32度

根據天文台九天天氣預報，明日（9日）至下周一（12日）持續酷熱，明日料天晴最高34度。周六（10日）至下周一則最高33度，均部份時間有陽光，有一兩陣或幾陣驟雨。

下周二（13日）料最高32度，至下周五（16日）均有幾陣驟雨。其中，下周二至下周四（15日）均大致多雲。下周三（14日）更有雷暴，但最高氣溫回落至31度。下周五（16日）則短暫時間有陽光，料最高32度。