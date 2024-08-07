立秋｜炎夏未過去　天文台：未來數日高空反氣旋帶來華南持續酷熱

高空反氣旋會在未來數日為華南地區帶來持續酷熱的天氣，天文台預測，本港今日 （7日）起一連三日酷熱。今日立秋，正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度或以上。



天文台表示，受西南氣流影響，本周末至下周初沿岸地區有幾陣驟雨。預料高空擾動會在下周中期影響廣東。



天文台8月5日下午3時半在上水錄得攝氏38.9度，為該氣象站有紀錄以來8月最高紀錄。居民外出都要想方法防暑。（蘇煒然攝）

天文台8月5日下午3時半在上水錄得攝氏38.9度，為該氣象站有紀錄以來8月最高紀錄。居民外出都要想方法防暑。（蘇煒然攝）

今日是是二十四節氣之一的立秋，每年在8月7至9日之間，代表炎熱的夏天即將過去，秋季即將來臨。天文台有紀錄以來，最熱的立秋是2015年的36.6度，最低溫是1956年的26.3度。

天文台預測，由今天起一連三日的最高氣溫都是34度，是酷熱天氣。高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣，今日正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度或以上，天文台總部則是32.7度。

今日大致天晴，下午酷熱，局部地區有驟雨及雷暴。吹輕微至和緩偏西風。

今日（7日）正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度或以上。

天文台表示，高空反氣旋會在未來數日，為華南地區帶來持續酷熱的天氣。受西南氣流影響，本周末至下周初沿岸地區有幾陣驟雨，預料高空擾動會在下周中期影響廣東。

台灣以東海域的廣闊低壓區明日（8日）的位置圖。（Windy.com）

此外，位於台灣以東海域的廣闊低壓區，會在未來兩三日於該區徘徊並帶來不穩定天氣。

未來九天天氣預測。（天文台圖片）

展望未來數日持續酷熱，周末至下周初有幾陣驟雨。未來九天天氣方面，明後天（8、9日）最高氣溫仍是34度，天氣酷熱，本周六至下周一（10至12日）最高氣溫有33度，同時會有一兩陣或幾陣驟雨，下周二至五（13至16日）的最高氣溫略跌一兩度，同時降雨機率是中或中低。

▼8月5日 天文台錄得今年最高溫的35.4度▼

