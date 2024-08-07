立秋｜炎夏未過去 天文台：未來數日高空反氣旋帶來華南持續酷熱
撰文：余心美
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高空反氣旋會在未來數日為華南地區帶來持續酷熱的天氣，天文台預測，本港今日 （7日）起一連三日酷熱。今日立秋，正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度或以上。
天文台表示，受西南氣流影響，本周末至下周初沿岸地區有幾陣驟雨。預料高空擾動會在下周中期影響廣東。
今日是是二十四節氣之一的立秋，每年在8月7至9日之間，代表炎熱的夏天即將過去，秋季即將來臨。天文台有紀錄以來，最熱的立秋是2015年的36.6度，最低溫是1956年的26.3度。
天文台預測，由今天起一連三日的最高氣溫都是34度，是酷熱天氣。高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣，今日正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度或以上，天文台總部則是32.7度。
今日大致天晴，下午酷熱，局部地區有驟雨及雷暴。吹輕微至和緩偏西風。
天文台表示，高空反氣旋會在未來數日，為華南地區帶來持續酷熱的天氣。受西南氣流影響，本周末至下周初沿岸地區有幾陣驟雨，預料高空擾動會在下周中期影響廣東。
此外，位於台灣以東海域的廣闊低壓區，會在未來兩三日於該區徘徊並帶來不穩定天氣。
展望未來數日持續酷熱，周末至下周初有幾陣驟雨。未來九天天氣方面，明後天（8、9日）最高氣溫仍是34度，天氣酷熱，本周六至下周一（10至12日）最高氣溫有33度，同時會有一兩陣或幾陣驟雨，下周二至五（13至16日）的最高氣溫略跌一兩度，同時降雨機率是中或中低。
▼8月5日 天文台錄得今年最高溫的35.4度▼
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