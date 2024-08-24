酷熱｜天文台預測明日最高33度驟雨　風暴珊珊料移向日本本州中部

天文台今日(24日)表示，廣東沿岸風勢微弱，天色大致良好。同時，高溫觸發的驟雨及雷暴影響廣東內陸。本港方面，下午天氣酷熱，各區氣溫普遍上升至33度或以上。預測明早最低氣溫約28度，日間酷熱，局部地區有驟雨，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹微風。隨後一兩日風勢微弱及酷熱，局部地區有驟雨。下周中期有幾陣驟雨。



天文台預料一道廣闊低壓槽會在下周後期為南海北部及華南沿岸帶來驟雨。此外，熱帶氣旋珊珊會在未來兩三日向偏北方向移動並逐漸增強，大致移向日本本州中部一帶。



日本氣象廳預測熱帶氣旋珊珊未來數天移動路徑。（日本氣象廳圖片)

天文台指本港未來數天酷熱，吹微風。(HK01記者攝)

天文台下午1時示各區氣溫。（天文台網頁截圖）

天文台於今日上午10時45分發出酷熱天氣警告。今早6時45分亦發出特別天氣提示，炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。

天文台表示，廣東地區未來兩三日風勢微弱及酷熱，而高溫亦會觸發驟雨及雷暴。受高空擾動影響，下周中期華南沿岸有幾陣驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在下周後期為南海北部及華南沿岸帶來驟雨。

熱帶氣旋珊珊未來兩三向偏北移動 移向日本本州中部

此外，熱帶氣旋珊珊會在未來兩三日向偏北方向移動並逐漸增強，大致移向日本本州中部一帶。

圖為天文台預測熱帶氣旋未來數天移動路徑，大致移向日本本州中部。(天文台網上截圖)

▼8月18日 傍晚新界西風雲變色▼



+ 4

▼天文台九天天氣預報▼



天文台於8月24日11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日至下周二酷熱達33度 連日有驟雨雷暴

根據天文台九天天氣預報，明天至下周二(25日至27日)日間酷熱，連日氣温介乎攝氏28至33度，部分時間有陽光。局部地區有驟雨。下周一及二有雷暴。

下周三(28日)至下周六(31日) 最高氣温回落至32 度，周三短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

國家隊 65名運動員和8名教練將於本月29至31日訪港。根據天氣預報，29日(下周四)大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。隨後兩天(30至31 日)，部分時間有陽光，有幾陣驟雨。最高氣温約31、32 度。

▼8月5日 上水酷熱氣溫38.9度▼

