轉季養生｜秋季乾燥即將來襲！中醫教1招按摩、3飲品潤肺抗秋燥

夏天過後，將迎來初秋的季節，儘管氣溫變化不大，但季風的影響使得空氣濕度降低，加速水分流失，這種現象在中醫裡被稱為「秋燥」，想對抗秋燥帶來的不適，晨起時可以「叩齒」養生，平時還能多喝3款養生飲品來滋潤肺部。



秋燥讓人不適 2患者尤其需注意

台灣中醫師陳櫂瑔表示，面對秋燥，皮膚、呼吸道首當其衝，容易出現皮膚乾癢、龜裂、異位性皮膚炎、口唇乾燥、支氣管發炎等症狀。由於肺與大腸的運行密切相關，肺經受到燥邪干擾，也會影響大腸的運作功能，進而產生便秘問題，尤其是習慣熬夜、容易上火的人，更需要格外注意皮膚和呼吸道的滋潤保濕。

秋天4部位容易乾燥（按圖看清👇👇👇）

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選擇養陰潤燥食材 對抗秋燥不適

陳櫂瑔表示，在飲食方面，除了以當令的蔬果為主，如菱角、蓮藕、白菜、柚子、梨子等，也可以多攝取一些養陰潤燥的食材，如秋葵、銀耳、山藥、百合等蔬菜，都是對抗秋燥的好幫手。

不過，秋天萬物成熟而漸漸收斂，飲食上應盡量少用辛香發散的食物，如生薑、洋蔥、蒜、韭菜、茴香、辣椒等，而過於燥熱的藥膳食補，如燒酒雞、羊肉爐、麻油雞等，則容易化燥上火，加重秋天燥氣對人體的影響。

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秋季早晨按摩雙眼有奇效 調整起居作息順應變化

針對秋天易出現的眼睛不適，陳櫂瑔分享明代養生著作《遵生八箋》中的祕訣。在早晨睡醒時，閉眼叩齒21下，吞下口水，並將雙手搓熱溫敷雙眼，可以常保雙眼明亮，對於眼睛乾澀、模糊等症狀特別有效。

另外，秋季時自然界的陽氣會開始收斂、沉降，這時建議在起居上應做到「早臥早起，與雞俱興」。早睡可以順應陽氣的收斂，早起可以使肺氣得以舒展，防止收斂過度，適當的早起還可以減少血栓形成的機會。

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3款養生飲品 滋潤肺部抗秋燥

陳櫂瑔還推薦3款養生飲品，可以滋潤肺部、抗秋燥：

1. 銀耳紅棗蓮子湯

將1500c.c.的水中放入半碗蓮子、30克枸杞子、10枚紅棗（去籽），煮開後轉小火，並加入洗淨的白木耳300克燜煮30分鐘，依照個人口味加入冰糖或是放涼後蜂蜜調味。

2. 蜂蜜菊花茶

將8～10朵菊花（杭菊）用冷水洗淨後，用過濾袋裝好，放入茶壺中，用沸水沖泡3～5分鐘，放涼後依個人喜好酌加蜂蜜、檸檬調味後，即可飲用。

3. 立秋養肺茶

立秋養肺茶可以養陰益氣、清咽利喉，緩解咽喉不利、乾咳咯痰等症狀。只要將金銀花10克、麥門冬7克、胖大海2顆（先打破再包入布內）、甘草5克等藥材先用冷水沖淨，加入1000c.c.水後煮沸，關火後加入薄荷5克，最後燜10分鐘後即可飲用。

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