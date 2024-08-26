遊日注意｜天文台料珊珊周三升級強颱風　周四撲鹿兒島　橫越四國

【打風／遊日／颱風／強颱風／鹿兒島／返鄉下】暑假為旅遊旺季，適逢日圓屢創新低，不少港人一家大小到日本旅遊，不過颱風接連威脅當地，目前颱風珊珊正橫過日本以南海域，並不斷增強，將移向鹿兒島及四國等地區。



天文台路徑圖顯示，珊珊將在本周三（28日）增強至強颱風，其後本周四（29日）將減弱至颱風的級別，以每小時中心附近最高持續風速140公里登陸鹿兒島。而日本氣象廳的路徑圖更清楚顯示，珊珊先直襲屋久島，再奔往鹿兒島縣的霧島市。



颱風珊珊未來兩三日大致移向日本西部一帶。（天文台圖片）

颱風珊珊衛星圖。（Tropical Tidbits網頁圖片)

料珊珊中心風力時速140公里登陸鹿兒島

天文台表示，截至中午12時，颱風珊珊集結在鹿兒島之東南偏南約530公里，目前中心附近最高持續風速為每小時120公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，將橫過日本以南海域，未來兩三日大致移向日本西部一帶。

天文台路徑圖預計珊珊繼續增強，本周三（28日）早上8時升格至強颱風，中心附近最高持續風速為每小時155公里。隨後則逐步減弱，本周四（29日）登陸鹿兒島時，將減弱至颱風級別，但風速仍有每小時140公里。

登陸後不斷減弱 繼續橫越四國及本州

至本周五（30日）早上8時，珊珊繼續向東北移動，並抵達松山市所在的四國地區，但減弱至強烈熱帶風暴級別，其後將於本周六（31日）抵達京都府所在的本州，並進一步減弱至熱帶風暴級別。換言之，珊珊整條移動路線，接近吹襲半個日本。

日本氣象廳料珊珊直襲屋久島

日本氣象廳路徑圖與天文台相近，珊珊預料在本周三上午9時，將逐漸轉為向北方移動，先直襲屋久島，再在周四登陸鹿兒島縣，並直奔轄下的霧島市，其後同日橫越宮崎縣，在周五穿過四國地區。而日本氣象廳同樣預計珊珊登陸後逐步減弱。

本周三最高氣溫升至34度。（天文台網頁截圖）

石澳今日上午有低層厚雲，形同一條「長龍」。（讀者提供）

香港本周三最高氣溫升至34度

至於香港方面，截至中午12時20分，天文台錄得氣溫32度，濕度62%，紫外線指數為甚高，展望下午酷熱，局部地區有驟雨。而酷熱天氣警告現正生效，市民需補充足夠水分，如感到不適，立刻休息或求助，需要時應盡快求醫。

天文台並預計，廣東地區未來一至兩日持續酷熱，高溫亦會觸發驟雨。同時受高空擾動影響，本周中期華南沿岸有幾陣驟雨及雷暴。根據9日天氣預報顯示，本周三最高氣溫升至34度，而本周四天氣轉壞，降雨概率為「中」。